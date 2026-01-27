旺宏財報／2025年第4季 EPS -0.16元 較上一季與去年同期大幅收斂
旺宏（2337）27日公布2025年第4季合併綜合損益表，儘管單季營收季減6%至77.29億元，但年增31%，且受惠產品組合改善與產能利用率回升，毛利率大幅跳升至24.2%，較上季大增10.7個百分點、年增11.1個百分點，為上季最大亮點。
在毛利結構顯著改善帶動下，旺宏本業虧損明顯收斂，去年第4季營業利益率為-5.1%，較前一季-13.9%大幅改善8.8個百分點，年對年更回升24.5個百分點，顯示公司本業體質正快速脫離深度虧損區，朝損益兩平邁進。
最終獲利表現上，旺宏2025年第4季稅後淨損2.94億元，較第3季虧損8.62億元收斂66%，亦較去年同期虧損15.51億元大幅縮小81%，虧損幅度連續多季明顯改善。
每股純益方面，旺宏去年第4季每股虧損0.16元，優於第3季每股虧損0.47元，亦大幅優於去年同期每股虧損0.84元。
