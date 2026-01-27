快訊

「不是很重視人權？」越籍成大博士淪欠稅大戶滯台 律師分析：如陷死局

身障男路邊行乞「每日僅350元」 當局查身家驚呆：擁3棟房還放高利貸

再次挑戰2,000億元大關！台灣大公布2026年業績展望 營收年增5%至7%

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大（3045）公布2026年業績展望，預估營收可望成長5%至7%，營業利益率成長1%至2%。圖／台灣大提供
台灣大哥大（3045）公布2026年業績展望，預估營收可望成長5%至7%，營業利益率成長1%至2%。圖／台灣大提供

台灣大哥大（3045）公布2026年業績展望，預估營收可望成長5%至7%，營業利益率成長1%至2%，法人推估，台灣大2026年營收可望達2,087億元至2,126,7億元，再次以突破2,000億元大關為目標。

台灣大表示，基於目前對營運的假設，董事會核准2026年度業績展望，合併營業收入成長5%至7%，其中電信業務收入成長5%至7%，其他業務收入成長5%至7%。

獲利部分，台灣大指出，合併營業利益成長1%至2%，電信營業利益成長4%至6%，合併營業利益率約為9%至11%。

台灣大董事會也通過2026年母子公司多項資本支出計劃，合計82.44億元，其中電子商務相關資本支出為10.3億元，其餘為行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視。上述資本支出款項之支付，係依工程實際執行進度請款，並非全數於2026年度支付完畢。

日前台灣大公布，累計2025年合併營收1,987.6億元，年減0.3%，受momo影響，導致營收微幅下降，為2010年以來首次衰退，營業利益214.5億元，年增6%，稅後淨利144.4億元，年增4%，每股純益為4.77元。

台灣大哥大 營收

延伸閱讀

中國2026年全國「兩會」 3月4日登場

0056、00878、00919月月配1萬元要幾張？2026年最新版…資產翻倍要先堅持存股

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

南茂將擴產 2026年迎好年

相關新聞

比價效應！ 聯電飆漲停還可不可以買？

台股驚驚漲，元月行情燒， 頻頻寫歷史新高，權王台積電（2330）追平1,785元天價，也帶起晶圓代工股的比價效應，聯電（...

群創跟華邦電、南亞科買哪個？分析師這麼看…

面板廠群創（3481）擁有世足賽商機、扇出型面板級封裝、智慧座艙等三大利多題材，股價衝高後出現休息，到底可不可以進場買？...

至上啖記憶體紅利 在手庫存價值飆升

三星傳出近期大幅調升記憶體報價，NAND晶片本季報價翻倍，DRAM也漲七、八成，三星主要通路商至上（8112）營運同步大...

南茂將擴產 2026年迎好年

封測廠南茂（8150）受益於記憶體市場強勁復甦與需求轉向高階產品，加上調漲記憶體封測價格10%至20%效益挹注下，法人看...

新唐 強化日本布局

華新麗華集團旗下微控制器（MCU）廠新唐（4919）強化日本布局，昨（26）日代日本子公司NTCJ公告資本支出預算案，預...

京元電 AI布局傳捷報

半導體測試大廠京元電（2449）AI布局報捷，成功鞏固輝達及多家AI ASIC客戶關鍵訂單。法人指出，隨AI測試需求外溢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。