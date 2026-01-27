再次挑戰2,000億元大關！台灣大公布2026年業績展望 營收年增5%至7%

台灣大哥大（3045）公布2026年業績展望，預估營收可望成長5%至7%，營業利益率成長1%至2%，法人推估，台灣大2026年營收可望達2,087億元至2,126,7億元，再次以突破2,000億元大關為目標。

台灣大表示，基於目前對營運的假設，董事會核准2026年度業績展望，合併營業收入成長5%至7%，其中電信業務收入成長5%至7%，其他業務收入成長5%至7%。

獲利部分，台灣大指出，合併營業利益成長1%至2%，電信營業利益成長4%至6%，合併營業利益率約為9%至11%。

台灣大董事會也通過2026年母子公司多項資本支出計劃，合計82.44億元，其中電子商務相關資本支出為10.3億元，其餘為行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視。上述資本支出款項之支付，係依工程實際執行進度請款，並非全數於2026年度支付完畢。

日前台灣大公布，累計2025年合併營收1,987.6億元，年減0.3%，受momo影響，導致營收微幅下降，為2010年以來首次衰退，營業利益214.5億元，年增6%，稅後淨利144.4億元，年增4%，每股純益為4.77元。