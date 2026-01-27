力成財報／2025年獲利55.36億元 第4季「三率三升」、每股賺2.52元

封測大廠力成（6239）27日召開法說會並公布財報，公司指出，2025年第4季表現亮眼，單季營收衝上214.07億元、年增25.2%，寫下2022年第4季以來、近三年新高，帶動獲利同步走強，稅後純益18.64億元、年增22.3%，每股純益2.52元，獲利率呈現「三率三升」，毛利率、營益率皆較去年同期提升。

就2025年第4季來看，第4季毛利率18.6%，季增2.5個百分點、年增0.3個百分點；營益率12.6%，季增2.3個百分點、年增0.9個百分點；歸屬母公司稅後純益18.64億元，季增21.2%、年增22.3%，每股純益2.52元。

公司說明，與去年同期相比，匯率水準差異及金價、電費等生產成本變動會影響毛利率表現，但在此情況下毛利率與營益率仍維持走升。

累計2025年全年獲利55.36億元，較去年年減18.5%，每股純益7.48元。公司補充，2024年營收包含上半年西安相關營收因素，若排除上半年西安基期影響，2025年全年營收增幅將更明顯，同時也提到，隨著部分產品價格調整，相關效應可望在本季之後逐步反映得更清楚。