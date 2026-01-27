永光自結2025年12月稅前淨損1,466萬元 2025年全年度淨損1.71億元

永光（1711）27日公布自結獲利數字。去年12月合併稅前淨損1,466萬元，去年全年度合併稅前淨損1.71億元。

永光也公布12月、去年全年度營業淨損。去年12月合併營業淨損2,704萬元，較前年前年同期淨利減少3,025萬元；去年全年度合併營業淨損2.21億元，較前年同期淨利減少3.93億元。

永光表示，上月合併營業淨損，主要仍係受到整體需求減緩致營收下降，以及生產稼動率下降，導致整體毛利率降低所致。

營收部分，永光自結12月合併營收6.6億元，年減9%；去年全年度營收合併營收75.68億元，年減7%。永光表示，以上自結數尚待會計師查核。

各事業別全年度營收中，電子化學品呈年增趨勢。其中，色料化學品27.56億元，年減8％；特用化學品18.14億元，年減14％；碳粉9.74億元，年減14％；電子化學品18.21億元，年增7％；醫藥化學品2.04億元，年減10％。

永光日前表示，今年受關稅等因素影響拖累需求，但相對看好電子化學品需求成長。在半導體前段製程化學品部分，因有國際代工合作，終端需求增加明顯。在供應端，也在積極擴充產線，預計至今年較能具體供應營收。