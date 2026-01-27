力成財報／第4季三率三升 每股賺2.52元、獲利年增逾2成

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

封測大廠力成（6239）27日召開法說會並公布財報，公司指出，2025年第4季表現亮眼：單季營收衝上214.07億元、年增25.2%，寫下2022年第4季以來、近三年新高。獲利同步走強，歸屬母公司稅後純益18.64億元、年增22.3%，每股純益2.52元；獲利率也呈「三率三升」，毛利率、營益率皆較去年同期提升。

就2025年第4季來看，合併營收214.07億元，較第3季199.68億元季增7.2%，較去年同期170.97億元年增25.2%。公司指出，第4季營收年增主要仍是記憶體需求帶動，不論DRAM或NAND相關業務皆有成長，推升整體增幅達約25%。獲利率方面，第4季毛利率18.6%，季增2.5個百分點、年增0.3個百分點；營益率12.6%，季增2.3個百分點、年增0.9個百分點。獲利方面，歸屬母公司稅後純益18.64億元，季增21.2%、年增22.3%，每股純益2.52元。

公司並說明，與去年同期相比，匯率水準差異及金價、電費等生產成本變動會影響毛利率表現，但在此情況下毛利率與營益率仍維持走升；展望2026年第1季，公司指出，營收可能較2025年第4季呈個位數小幅下滑，主因在工作天數減少，並非客戶訂單轉弱。

累計2025年全年，力成合併營收749.29億元，較2024年733.15億元年增2.2%；全年毛利率17.0%，較去年下滑2.1個百分點，營益率10.9%亦較去年下滑1.9個百分點。全年歸屬母公司稅後純益55.36億元，較去年年減18.5%，每股純益7.48元。公司並在法說會補充，2024年營收包含上半年西安相關營收因素，若排除上半年西安基期影響，公司指出2025年全年營收增幅將更明顯；同時也提到，隨著部分產品價格調整，相關效應可望在本季之後逐步反映得更清楚。

