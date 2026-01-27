矽力亮燈漲停收287.5元 電源管理 IC、車用成長題材再聚焦

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

電源管理IC廠矽力*-KY（6415）27日終場亮燈漲停作收，收在287.5元，上漲26元，成交量約1.74萬張；在半導體族群輪動下，資金再度回頭卡位電源管理IC題材，帶動矽力股價強勢表態。

基本面上，矽力近期營收數據也提供支撐。2025年第4季合併營收約54.02億元，季增13.4%、年增5.7%，創近13季高點；2025年全年合併營收約188.23億元、年增2%，呈現連兩年回溫走勢。

就公司釋出的營運方向，矽力看好車用業務受惠中國大陸電動車客戶群發展與滲透率提升，加上相關新產品貢獻，將是短期與中期成長重點；同時，消費性應用也有新產品逐步進入量產，工業應用則自去年下半起看到復甦力道。

展望後市，矽力今年可望受惠中國大陸電動車客戶群持續擴大、滲透率提升，以及新車用電源管理產品陸續放量等利多，有助延續營運回升動能；市場也將持續關注車用與新產品放量節奏，是否能把基本面改善進一步反映到獲利表現。

