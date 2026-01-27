比價效應！ 聯電飆漲停還可不可以買？

台股驚驚漲，元月行情燒， 頻頻寫歷史新高，權王台積電（2330）追平1,785元天價，也帶起晶圓代工股的比價效應，聯電（2303）27日衝上76.2元鎖死，排隊買單超過3.8萬張，股價寫2000年9月以來的新高，投資人關心，聯電飆出25年多的新高價之後能不能買？

台股27日以32,095.08點開高後走高，一度衝達32,428.17點，上漲363.65點，創歷史新高，終場收32,317.92點，上漲253.4點，創收盤新高；權王台積電以1,760元開出，一度拉升至1,785元，追平歷史新高價， 終場收在1,780元，上漲25元， 漲幅1.42%，創收盤新高。

聯電早盤以71.1元開出， 午盤過後衝達漲停76.2元鎖死，為2000年9月以來的新高價，成交量49萬8,976張，高居個股成交量第二， 僅次於群創（3481）；世界（5347）以152元開高後衝達漲停159.5元鎖死到收盤，上漲14.5元。

聯電今年來持續吸引外資買超，累計已買超44萬8,412張，另外，卡位CPO領域也有大進展，供應鏈傳出，聯電新加坡Fab 12i P3新廠強化共同封裝光學（CPO）應用布局，已進入實質技術導入與試產準備階段，目標2027年量產。

聯電去年12月營收192.8億元，月減9.19%，年增1.66%；去年第4季營收618.09億元，季增4.53%，表現優於預期；去年全年營收2,375.53億元，創歷史次高。

另外，英特爾與聯電傳出將「世紀大合作」的消息，英特爾要把用於下世代埃米級製程與先進封裝關鍵的獨家技術「Super MIM」超級電容授權給聯電，聯電技術能力將因此大躍進，雙方將攜手搶攻AI世代大商機，樹立台美半導體合作新里程碑；據消息人士透露，聯電內部已設專門團隊針對新合作「動起來」，英特爾則不評論。

聯電股價飆出逾25年的新高價，投資人關心還可不可以買？證券分析師張陳浩認為， 1月底前搶錢時刻，具比價效應的晶圓代工股聯電及世界都值得留意。