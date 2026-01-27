群創跟華邦電、南亞科買哪個？分析師這麼看…

面板廠群創（3481）擁有世足賽商機、扇出型面板級封裝、智慧座艙等三大利多題材，股價衝高後出現休息，到底可不可以進場買？證券分析師認為，群創回到每股淨值之上，股價恐要再經過整理，需要時間等待扇出型面板級封裝的業績發酵，這時候反而可以考慮買進具有漲價效應的記憶體股。

台股元月行情燒滾滾，大盤指數驚驚漲，頻頻刷新高，27日以32,095.08點開高後走高，一度衝達32,428.17點，上漲363.65點，創歷史新高，不過，面板股卻仍是休息的走勢，群創以24.5元開低，一度下滑至22.7元，盤中爆出逾50萬張成交量，高居個股成交量冠軍，盤中跌幅逾6%。

群創擁有三利多題材，其中，今年年中將登場世足賽，將可望刺激高畫質大尺寸電視的換機需求，帶動電視面板的備貨動能，1月電視面板價格已止跌轉為上漲，美外資最新的面板產業報告表示，1月主流電視面板報價已止跌轉漲，不同尺寸月增1~3%。

另外，群創扇出型面板級封裝成功打入低軌衛星SpaceX供應鏈，法人推估訂單能見度已達今年年中；再加上去年併購Pioneer，擴大智慧座艙產品組合的綜效，法人也預估今年將有翻倍的營收貢獻。

群創受惠世足賽商機、扇出型面板級封裝、及智慧座艙等三大利多題材發酵，股價從去年12月底約13.5元往上拉升，1月22日盤中衝達29.15元，為2021年4月以來的新高，且超越每股淨值，但之後股價呈現下跌走勢；到底群創在股價壓回後可不可以買？

證券分析師張陳浩表示，推升群創股價上漲的主要題材應在於扇出型面板級封裝在股價回到每股淨值後，恐將要再經過整理，主要是扇出型面板級封裝仍需要等待業績及獲利的發酵；張陳浩認為，1月底前是搶錢的時點，具有漲價題材的記憶體股可以留意，可以關注的個股包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、晶豪科（3006）等。