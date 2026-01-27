光通訊族群齊揚 光聖、波若威領頭

光通訊族群27日集體發動攻勢，由光聖（6442）及波若威（3163）領頭，光聖甫一開盤便跳空漲停鎖死，強勢表態；而波若威緊隨其後，出關後第二天便跳空急拉漲停鎖死；緊隨其後的是光環（3234），同為聯亞（3081）後段代工廠商，隨著稼動率逐漸提升，今年有望由虧轉盈，股價一度漲停；而眾達（4977）則大漲近半根漲停板。

法人表示，今年將會是CPO光通訊商轉元年，看好未來三年間CPO將會成為data center極其重要的一環。而外資更是出具報告，表示AI算力需求爆發將推動光通信產業升級，而北美CSP大廠及台積電（2330）資本支出持續擴張，更是印證AI基礎設施需求強勁，將帶動高速光模塊需求迎來爆發性成長。盡管上游原物料存在短期供給缺口，但上游廠商正積極擴廠，外資預計今年缺料情況將逐漸緩解，而矽光子滲透率將逐步提升。

美國光通訊大廠Lumentum近期也表示，泰國磷化銦晶圓廠單位產能已經提升40%，高速EML雷射晶片佔比持續提升，訂單已鎖定至2027年，可見光通訊需求持續暢旺。