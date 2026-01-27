東陽創波段新高量增逾萬張 法人看好這業務轉虧為盈

東陽（1319）27日股價攻上116元，漲幅逾6%，成交量突破萬張，呈現量價俱揚。法人指出，東陽OEM轉虧為盈，成為營運另一成長動能。

東陽2025年全年自結稅前淨利47.9億元。凱基投顧表示，終端需求迎來曙光，東陽客戶拉貨動能將加速。先前因保費、維修等成本上漲導致淡季時部分車主選擇遞延維修，影響AM需求，但考量保險時效性、理賠範圍風險，涉及安全的碰撞件仍須完成修復，尤其進入冬季推升碰撞機會，需求將被迫執行。在該背景下，車主將選擇使用AM件以降低支出，而東陽在市占率、CAPA件數量、產品完整度及開模速度具有明顯優勢，預期在快速成長市場中將持續保持領先地位。

凱基投顧表示，預期拉貨動能將出現改善，主因台美關稅有望降至15%，在預算制採購策略下客戶單位成本及採購數量均有望提升。此外，先前受制於關稅因素導致拉貨放緩，目前庫存水準低於過往水準，關稅調降後客戶將加速回補庫存因應需求。

凱基投顧指出，OEM轉虧為盈，成為另一成長動能。近期中國大陸OEM業務受縮減部分虧損廠區規模及日系車款銷售疲弱影響，但2025下半年取得多家中系電動車廠訂單，加上新廠投產，2025年大陸OEM營收僅年減1%，其中轉投資事業已轉虧為盈。預估隨新廠稼動率提升、自主品牌車款訂單取得，2026年OEM合併營收將年增2%至64.2億元，其中轉投資淨利年增11%至3.89億元。

凱基預估2026年AM營收將年增8%至204億元，主要受惠於：1.旺季效應；2.關稅調降加速拉貨；3.產品隨OEM報價調漲；4.市場持續擴大。毛利率部分則因東陽規劃2026年再增加500件CAPA產品認證，加上OEM虧損廠房縮減規模，2025年第4季OEM毛利率已由2024年的14.7%升至16.5%，均有利毛利率提升。