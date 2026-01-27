美光擴產240億美元點火！十銓、華邦電出關開飆 記憶體4強創天價

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

全球記憶體市場正迎來史詩級「超級循環」，美光（Micron）27日宣布於新加坡豪擲240億美元擴建NAND產能，加上新思科技（Synopsys）執行長看好缺貨潮將燒至2027年，激勵台股記憶體部分個股強勢表態。27日華邦電（2344）、十銓（4967）結束處置重回市場即爆量長紅。

隨著記憶體族群陸續揮別處置股干擾，今日市場目光焦點全在「重獲自由」的華邦電與十銓。華邦電出關首日即湧入超過25萬張大量，股價叩關120.5元歷史高價；十銓更是剽悍頻頻攻上漲停板，此外，威剛（3260）、群聯（8299）等指標股盤中也同步改寫歷史新高，旺宏（2337）與力積電（6770）成交量亦分別突破30萬與20萬張，人氣熱度爆表。

惟12點過後高檔反壓逐步增強，晶豪科（3006）率先翻黑，旺宏、力積電也頻頻押回低檔，多方氣勢受挫。

面對AI引發的「記憶體之亂」，全球巨頭美光動作頻頻。除了今日在新加坡動土興建耗資240億美元的先進NAND晶圓廠（預計2028年產出），日前更以18億美元現金收購力積電苗栗銅鑼廠，旨在將量產時程縮短至2年內，以填補HBM生產導致的產能排擠。新思科技執行長Sassine Ghazi點出，儘管原廠積極擴產，但從投資到量產需時兩年，這段「黃金時期」的供需失衡短期難解。

研究顯示，AI伺服器對存儲需求是傳統伺服器的3倍以上，帶動企業級SSD（eSSD）需求爆發。在三星、SK海力士優先轉向高毛利產品下，傳統NAND供應持續緊縮，合約價漲勢驚人。法人指出，隨AI PC換機潮啟動與資料中心去HDD化，台廠如威剛擁有的低價庫存效益將顯現，旺宏亦有望承接成熟製程轉單，整體產業向上動能預計將一路延續至2027年底。

群創跟華邦電、南亞科買哪個？分析師這麼看…

面板廠群創（3481）擁有世足賽商機、扇出型面板級封裝、智慧座艙等三大利多題材，股價衝高後出現休息，到底可不可以進場買？...

至上啖記憶體紅利 在手庫存價值飆升

三星傳出近期大幅調升記憶體報價，NAND晶片本季報價翻倍，DRAM也漲七、八成，三星主要通路商至上（8112）營運同步大...

南茂將擴產 2026年迎好年

封測廠南茂（8150）受益於記憶體市場強勁復甦與需求轉向高階產品，加上調漲記憶體封測價格10%至20%效益挹注下，法人看...

新唐 強化日本布局

華新麗華集團旗下微控制器（MCU）廠新唐（4919）強化日本布局，昨（26）日代日本子公司NTCJ公告資本支出預算案，預...

京元電 AI布局傳捷報

半導體測試大廠京元電（2449）AI布局報捷，成功鞏固輝達及多家AI ASIC客戶關鍵訂單。法人指出，隨AI測試需求外溢...

乙盛 2025年EPS估逾4元

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）上季受惠車用及伺服器產品出貨升溫，營運淡季不淡。法人看好，乙盛去年每股純益有...

