美光擴產240億美元點火！十銓、華邦電出關開飆 記憶體4強創天價

全球記憶體市場正迎來史詩級「超級循環」，美光（Micron）27日宣布於新加坡豪擲240億美元擴建NAND產能，加上新思科技（Synopsys）執行長看好缺貨潮將燒至2027年，激勵台股記憶體部分個股強勢表態。27日華邦電（2344）、十銓（4967）結束處置重回市場即爆量長紅。

隨著記憶體族群陸續揮別處置股干擾，今日市場目光焦點全在「重獲自由」的華邦電與十銓。華邦電出關首日即湧入超過25萬張大量，股價叩關120.5元歷史高價；十銓更是剽悍頻頻攻上漲停板，此外，威剛（3260）、群聯（8299）等指標股盤中也同步改寫歷史新高，旺宏（2337）與力積電（6770）成交量亦分別突破30萬與20萬張，人氣熱度爆表。

惟12點過後高檔反壓逐步增強，晶豪科（3006）率先翻黑，旺宏、力積電也頻頻押回低檔，多方氣勢受挫。

面對AI引發的「記憶體之亂」，全球巨頭美光動作頻頻。除了今日在新加坡動土興建耗資240億美元的先進NAND晶圓廠（預計2028年產出），日前更以18億美元現金收購力積電苗栗銅鑼廠，旨在將量產時程縮短至2年內，以填補HBM生產導致的產能排擠。新思科技執行長Sassine Ghazi點出，儘管原廠積極擴產，但從投資到量產需時兩年，這段「黃金時期」的供需失衡短期難解。

研究顯示，AI伺服器對存儲需求是傳統伺服器的3倍以上，帶動企業級SSD（eSSD）需求爆發。在三星、SK海力士優先轉向高毛利產品下，傳統NAND供應持續緊縮，合約價漲勢驚人。法人指出，隨AI PC換機潮啟動與資料中心去HDD化，台廠如威剛擁有的低價庫存效益將顯現，旺宏亦有望承接成熟製程轉單，整體產業向上動能預計將一路延續至2027年底。