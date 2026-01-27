矽光子「吸金」乍現！波若威、一詮盤中亮燈漲停

AI推動網路交換器高速化趨勢明顯，波若威（3163）、一詮（2486）等盤中更放量強攻漲停板。隨著生成式AI運算需求大幅攀升，機櫃間的Scale-Out連線數量快速增加，為提升整體算力，輝達（NVIDIA）每一代GPU皆將連線頻寬倍增，帶動AI資料中心對高速Switch的需求持續升溫。

在光連接方面，法人表示，隨NVIDIA GPU持續換代、網路頻寬同步翻倍，預期2026年隨GB300放量，800G光收發模組出貨量將由約2,000萬顆成長至4,000萬顆；下半年Rubin平台正式量產後，亦可望進一步推升1.6T光收發模組需求，2026年出貨量估達約1,320萬顆。

另外，隨傳輸速率持續提升，矽光技術優勢愈發凸顯。矽光收發器具備高度整合、成本下降空間大與量產潛力高等特性，在高速網路趨勢下有望快速放大市場規模。自2024年800G世代起，矽光收發器滲透率明顯攀升，預期至2026年有機會占整體收發器市場約50%。

事實上，共同封裝光學（CPO）技術與矽光發展密不可分。矽光模組具備高整合度、體積小且具大量製造優勢，唯有透過矽光製程，光引擎體積才能進一步縮小，整合至Switch ASIC周邊，形成CPO架構，僅需以光連接器對外連接光路，傳統光收發模組（Transceiver）則可望逐步被取代。

法人分析，從目前產業研發進度觀察，CPO技術預期將在3.2T之後的世代開始加速導入，真正進入放量階段，時間點可能落在2028年以後。隨著網路朝更高速傳輸邁進，整體耗能問題也日益浮現。當傳輸速率提升至1.6T以上時，線路能量損耗已占Switch整體耗能約10%至20%，因此縮短光電轉換引擎（Optical Engine）與Switch ASIC之間的電訊號傳輸距離，成為提升能效與降低功耗的關鍵節能手段。

矽光相關供應鏈方面，矽光元件主要廠商包括聯亞（3081）、華星光（4979）；矽光模組耦合與光收發模組，代表廠商有上詮（3363）、波若威、聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、前鼎（4908）及華星光（4979）。至於網路交換器則以智邦（2345）與明泰（3380）為主要受惠族群。