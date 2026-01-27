玻璃基板革命點火！外資喊買ABF 三雄景碩鎖漲停、欣興寫天價

台股27日由台積電（2330）領軍衝破32,300點大關再創新高！ABF載板三雄受外資調升目標價與玻璃基板革命雙重利多激勵，成為盤面最強助攻手。景碩（3189）早盤率先快攻漲停、報228.5元，帶動欣興（3037）盤中寫下363元歷史新高，南電（8046）亦無懼延長處置至2月9日，股價仍大漲逾6%，凸顯資金對產業基本面的信心。

外資證券最新報告指出，受惠於T-glass供應短缺以及AI與記憶體需求強勁，2026年載板報價有望持續墊高。外資證券大幅上修載板三雄目標價，其中最看好欣興擁有多項AI GPU/ASIC訂單，目標價由271元大舉上調至405元，調幅高達49%；南電與景碩目標價也分別調升至480元與250元。

外資分析，日本大廠Resonac漲價已點燃產業連鎖反應，預估2026年台廠ABF與BT載板平均單價將分別增長23%與30%。南電2025年12月自結EPS達0.8元，獲利遠超預期，法人預期在ASIC專案放量與800G交換器需求帶動下，南電2026年獲利成長樂觀。

隨著AI晶片邁向超大尺寸封裝，傳統載板面臨翹曲與熱應力挑戰，玻璃基板（Glass Substrate）被視為突破瓶頸的關鍵。欣興董事長曾子章表示，預期最快2026年3月進行樣品驗證，並於年底裝機，最快2027年至2028年進入量產。

此外，市場關注的高階材料短缺問題，欣興已有配套方案，光復廠擴充進度亦符合客戶期待。景碩則持續淡出傳統PCB，全力轉向高層數ABF載板生產。

在AI商機可望延續十年的背景下，載板產業不僅擺脫過去兩年的庫存陰影，更藉由材料創新與規格升級，正式開啟新一輪的結構性循環。