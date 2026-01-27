成熟製程接棒衝鋒！聯電大漲、世界先進亮燈 台股早盤權值穩盤偏多

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

台股27日早盤延續偏多氛圍，權值股用穩健節奏守住市場信心，中段與題材股則直接把熱度拉到最高。台積電（2330）、聯發科（2454）維持紅盤穩住指數，成熟製程鏈的聯電（2303）與世界先進（5347）更是成為資金主攻方向，帶動整體盤面呈現「大哥穩、二線衝」的結構。

權值股方面，台積電盤中暫報1,775元、上漲20元，股價並未急拉，但維持在平盤之上整理，扮演定錨角色；聯發科暫報1,805元、上漲35元，同樣以穩步走高的方式維持多方氣勢。這種走法通常代表市場並非單靠情緒硬推，而是讓資金更敢往族群裡延伸，去追逐更具彈性的標的。

盤面最火熱的焦點落在成熟製程與晶圓代工鏈。聯電早盤買盤明顯積極，股價衝上75.4元、大漲6.1元、漲幅8.8%，成交量放大到32.6萬張，呈現資金主動追價的強勢型態；世界先進則直接亮燈鎖住漲停，盤中來到159.5元、上漲14.5元、漲幅10%，成交量逾3.7萬張，成為今天半導體族群「點火」的指標股。

展望後市，今天資金追捧聯電、世界先進，核心仍在成熟製程景氣回溫的基本面期待：若後續客戶庫存調整告一段落、車用／工控與消費性需求回補，帶動接單能見度與產能利用率上修，對營收與獲利的改善會更有感。接下來就看公司端對稼動率、價格與訂單動能的最新訊號，若延續轉強，半導體族群熱度才有機會從短線題材擴大成一波趨勢行情。

權值股 台積電

