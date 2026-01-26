記憶體價格大漲 通路商至上擁200多億元庫存受期待

記憶體正處於漲價走勢中，除了相關製造商與模組廠之外，通路商也是受惠族群之一。至上（8112）與三星長年合作關係深厚，尤其至上到去年第3季為止，帳上擁有達240多億元庫存，據了解，其中絕大多數都是記憶體相關庫存，因此也讓外界期待該公司去年第4季與今年的獲利表現。

至上2025年合併營收為2,265.28億元，年減4.4％，不過2025年第4季因為受惠於記憶體出現漲勢，部分客戶搶先拉貨，因此營收表現明顯升溫，11、12月業績已連續創單月歷史新高。

目前記憶體價格明顯上漲，呈現有貨為王的狀態，尤其低價庫存更是寶。翻開至上的季度財報，去年第3季底的存貨金額約242億元左右，高於去年第2季底的208億元，但低於去年首季的261億元規模。

目前至上主要供應手機、伺服器等應用的記憶體，去年前三季記憶體業績比重約在七成左右。雖然現階段外界對於今年整體手機市場規模的預期大多不是太樂觀，但基於中低階用記憶體呈現缺貨，高階應用占比可能增加，評估至上全年手機相關業務表現仍有機會保持穩健。

同時，至上也供應伺服器用記憶體，搭上AI應用列車，只要原廠供貨無虞，後續相關銷售數量與容量都有可能持續增加，加上市場價格漲勢仍未止，今年相關業務成長力道也為外界所看好。

在記憶體漲價浪潮中，法人認為，至上今年營運不但有望回到成長軌道，獲利表現也相當可期。