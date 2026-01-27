快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦媒 娛樂產品買氣旺

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

農曆春節假期即將到來，富邦媒（8454）表示，受惠年終獎金入袋與寒假、長假效應，帶動娛樂消費商機，「Switch 2、PS5 Pro、劇院K歌、電動麻將」四大品類最具爆發力。

momo觀察，次世代遊戲主機買氣年增逾六成，近一個月視聽設備與電動麻將桌銷售亦雙雙成長逾四成，相關關鍵字熱搜三天內破萬。除了年節聚會潮以外，2026台北國際電玩展將在1月29日登場，帶動電玩熱度，momo推出囊括電玩、視聽與休閒娛樂商品優惠，打造一站式購物體驗。

momo指出，近年年節團聚帶動「派對型電玩」需求升溫，2026年適逢電玩界罕見的硬體升級年，市場迎來全面換機潮。任天堂Switch 2在供應鏈回穩與強勢IP陣容助攻下，買氣持續延燒，目前「Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合」挾帶全球首發破300萬台氣勢，是今年春節「聚會神機」寶座。

至於PlayStation的高階旗艦 PS5 Pro強化玩家對「高畫質、沉浸式體驗」的升級動機，因Sony已公開表示2026年起PlayStation Plus將更聚焦PS5內容，進一步提升玩家升級意願。不少消費者趁長假前更新設備、補齊周邊，迎接假期的遊戲娛樂安排。加上新品《仁王3》將於2月初推出，相關主機、周邊與預購關注度亦同步升溫。

電玩展 PS5 momo

延伸閱讀

「把資料中心送上月球」 群聯潘健成：資料主權正升級成國家戰略

PS5 Pro僅佔北美PS5總銷量13%！PS Portal裝機量達7%

追漲神山新選擇！00891升級「攻擊型」配置…經理人：走勢將更像市值型ETF

枯水期供水不穩 新北水利局升級烏來偏鄉用水設施

相關新聞

至上啖記憶體紅利 在手庫存價值飆升

三星傳出近期大幅調升記憶體報價，NAND晶片本季報價翻倍，DRAM也漲七、八成，三星主要通路商至上（8112）營運同步大...

南茂將擴產 2026年迎好年

封測廠南茂（8150）受益於記憶體市場強勁復甦與需求轉向高階產品，加上調漲記憶體封測價格10%至20%效益挹注下，法人看...

新唐 強化日本布局

華新麗華集團旗下微控制器（MCU）廠新唐（4919）強化日本布局，昨（26）日代日本子公司NTCJ公告資本支出預算案，預...

京元電 AI布局傳捷報

半導體測試大廠京元電（2449）AI布局報捷，成功鞏固輝達及多家AI ASIC客戶關鍵訂單。法人指出，隨AI測試需求外溢...

乙盛 2025年EPS估逾4元

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）上季受惠車用及伺服器產品出貨升溫，營運淡季不淡。法人看好，乙盛去年每股純益有...

現觀科 進軍無人機領域

現觀科（6906）積極拓展新業務，鎖定軍工領域，伴隨客戶訂單逐漸回流，以及歐洲新客戶開始加入貢獻業績，今年營運可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。