富邦媒 娛樂產品買氣旺

農曆春節假期即將到來，富邦媒（8454）表示，受惠年終獎金入袋與寒假、長假效應，帶動娛樂消費商機，「Switch 2、PS5 Pro、劇院K歌、電動麻將」四大品類最具爆發力。

momo觀察，次世代遊戲主機買氣年增逾六成，近一個月視聽設備與電動麻將桌銷售亦雙雙成長逾四成，相關關鍵字熱搜三天內破萬。除了年節聚會潮以外，2026台北國際電玩展將在1月29日登場，帶動電玩熱度，momo推出囊括電玩、視聽與休閒娛樂商品優惠，打造一站式購物體驗。

momo指出，近年年節團聚帶動「派對型電玩」需求升溫，2026年適逢電玩界罕見的硬體升級年，市場迎來全面換機潮。任天堂Switch 2在供應鏈回穩與強勢IP陣容助攻下，買氣持續延燒，目前「Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合」挾帶全球首發破300萬台氣勢，是今年春節「聚會神機」寶座。

至於PlayStation的高階旗艦 PS5 Pro強化玩家對「高畫質、沉浸式體驗」的升級動機，因Sony已公開表示2026年起PlayStation Plus將更聚焦PS5內容，進一步提升玩家升級意願。不少消費者趁長假前更新設備、補齊周邊，迎接假期的遊戲娛樂安排。加上新品《仁王3》將於2月初推出，相關主機、周邊與預購關注度亦同步升溫。