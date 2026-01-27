快訊

技嘉 衝刺伺服器商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
技嘉董事長葉培城。聯合報系資料照
技嘉（2376）旗下技鋼科技昨（26）日宣布，推出搭載輝達（NVIDIA）GB200 NVL4平台的新世代AI與HPC伺服器XN24-VC0-LA61，該系統專為大規模AI訓練、推論與高效能運算（HPC）量身打造，技嘉看好，2026年在AI伺服器帶動下，又是大成長的一年。

XN24-VC0-LA61將於日本大阪SCA/HPC Asia 2026展會首度亮相，為技鋼科技在NVIDIA Blackwell世代平台上的關鍵產品之一，為建構可擴展且高效率的AI基礎架構奠定核心運算基石。

技鋼也於現場展示從企業級AI基礎架構到機櫃級資料中心、AI工廠的全面部署方案，彰顯其在全球高階科學運算設施中，作為關鍵硬體供應商的技術實力。

XN24-VC0伺服器已獲日本理化學研究所計算科學研究中心（R-CCS）採用，導入其新一代「量子－HPC 融合平台」計畫，並納入日本旗艦級超級電腦後繼系統FugakuNEXT的研發架構中。

技鋼表示，該平台整合技嘉伺服器，並採用NVIDIA CUDA-Q軟體平台，支援混合量子與GPU的超級運算系統開發，推動結合量子運算與傳統高效能運算的先進科學研究與應用。

展望2026年，技嘉董事長葉培城先前指出，今年雖然有些變數，但這個變數也是另外一個契機，相信技嘉「一切都準備好了」，2026年會有很明顯大成長。

技嘉2025年合併營收3,369億元，創歷史新高，年增27.08%。

法人看好，技嘉今年在輝達GB300與Vera Rubin等高單價新平台AI伺服器出貨帶動下，業績將再戰新高，年增上看三成。

