大立光 庫藏股已執行67%
大立光（3008）昨（26）日公告，再買回自家股票159張，平均每股買回價格2,451.28元，買回總金額逾3.89億元。
大立光是在去年12月19日宣布實施庫藏股，預計買回上限2,670張自家股票，每股買回區間價格1,600元至3,200元，以維護公司信用及股東權益。
目前仍是大立光庫藏股實施期間，累計至昨天為止，已買回自家股票1,802張，執行率67.5%。
針對本季營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，元月拉貨動能較去年12月下滑，2月因農曆過年，拉貨動能也較元月下滑，因處於淡季，他坦言，本季產能利用率「比較沒有那麼緊」，但下半年產能已規劃好。
大立光昨天股價收2,450元，下滑10元，外資連兩日買超。
