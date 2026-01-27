聯強搶攻AI 攜手戴爾

聯強（2347）攜手戴爾（Dell Technologies）搶攻AI市場。戴爾亞太、日本及大中華區總裁Mr. Peter Marrs日前率團拜訪聯強，聯強表示，此次會面雙方承諾深化與擴大在亞太區與產品線的合作，運用聯強在台灣及亞太多國數十年的在地通路與服務能量，加速AI應用於市場落地與產業升級。

戴爾亞太、日本及大中華區總裁日前偕同台灣總經理廖仁祥與其團隊，拜訪聯強集團總部，由聯強集團執行長王其勳、集團資深副總裁杜書全，與群環科技總經理萬文凱接待，就拓展亞太地區的合作策略深度交流。

聯強集團作為戴爾在亞太地區的策略夥伴，合作版圖橫跨台灣、香港、印尼、越南、泰國、印度、中東、非洲及土耳其等多個市場；尤其2025年雙方積極推廣AI應用，雙方合作營收規模突破300億元。

聯強表示，本次會面雙方承諾深化與擴大在亞太區與產品線的合作，植基戴爾全球技術優勢，運用聯強集團在台灣及亞太多國數十年的在地通路與服務能量，加速AI應用於市場落地與產業升級。

王其勳表示，聯強集團長期深耕企業級解決方案市場，去年更加速建構AI解決方案生態圈，在AI領域具備完整銷售與服務經驗；受惠於企業客戶對AI與高效能運算需求快速成長，聯強集團商用加值業務營收屢創新高，去年台灣市場更繳出年成長五成的佳績。

展望2026年，杜書全先前指出，半導體業務已於2025年第3季恢復正成長，2026年維持穩健增長，對儲存裝備、DRAM同樣看好，AI機器人今年將持續發酵，對代理輝達產品亦有利。

資訊商用業務方面，隨著各國持續進行數位化基礎建設，聯強亦接獲多個市場的AI伺服器建置案，對今年聯強商用事業的業績助益很大。整體來看，聯強商用、半導體2026年可望有相對較高幅度的成長。