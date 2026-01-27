快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

聽新聞
0:00 / 0:00

聯強搶攻AI 攜手戴爾

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
聯強集團執行長王其勳。聯合報系資料照
聯強集團執行長王其勳。聯合報系資料照

聯強（2347）攜手戴爾（Dell Technologies）搶攻AI市場。戴爾亞太、日本及大中華區總裁Mr. Peter Marrs日前率團拜訪聯強，聯強表示，此次會面雙方承諾深化與擴大在亞太區與產品線的合作，運用聯強在台灣及亞太多國數十年的在地通路與服務能量，加速AI應用於市場落地與產業升級。

戴爾亞太、日本及大中華區總裁日前偕同台灣總經理廖仁祥與其團隊，拜訪聯強集團總部，由聯強集團執行長王其勳、集團資深副總裁杜書全，與群環科技總經理萬文凱接待，就拓展亞太地區的合作策略深度交流。

聯強集團作為戴爾在亞太地區的策略夥伴，合作版圖橫跨台灣、香港、印尼、越南、泰國、印度、中東、非洲及土耳其等多個市場；尤其2025年雙方積極推廣AI應用，雙方合作營收規模突破300億元。

聯強表示，本次會面雙方承諾深化與擴大在亞太區與產品線的合作，植基戴爾全球技術優勢，運用聯強集團在台灣及亞太多國數十年的在地通路與服務能量，加速AI應用於市場落地與產業升級。

王其勳表示，聯強集團長期深耕企業級解決方案市場，去年更加速建構AI解決方案生態圈，在AI領域具備完整銷售與服務經驗；受惠於企業客戶對AI與高效能運算需求快速成長，聯強集團商用加值業務營收屢創新高，去年台灣市場更繳出年成長五成的佳績。

展望2026年，杜書全先前指出，半導體業務已於2025年第3季恢復正成長，2026年維持穩健增長，對儲存裝備、DRAM同樣看好，AI機器人今年將持續發酵，對代理輝達產品亦有利。

資訊商用業務方面，隨著各國持續進行數位化基礎建設，聯強亦接獲多個市場的AI伺服器建置案，對今年聯強商用事業的業績助益很大。整體來看，聯強商用、半導體2026年可望有相對較高幅度的成長。

聯強 AI 市場

延伸閱讀

「把資料中心送上月球」 群聯潘健成：資料主權正升級成國家戰略

陸未盈利企業登創業板 開例 固態硬碟廠大普微電子 IPO 獲准

TikTok協議拍板… 可續留美國 美方持股逾8成

終結6年法律糾葛！字節跳動正式將TikTok八成股權售予美國投資者

相關新聞

至上啖記憶體紅利 在手庫存價值飆升

三星傳出近期大幅調升記憶體報價，NAND晶片本季報價翻倍，DRAM也漲七、八成，三星主要通路商至上（8112）營運同步大...

南茂將擴產 2026年迎好年

封測廠南茂（8150）受益於記憶體市場強勁復甦與需求轉向高階產品，加上調漲記憶體封測價格10%至20%效益挹注下，法人看...

新唐 強化日本布局

華新麗華集團旗下微控制器（MCU）廠新唐（4919）強化日本布局，昨（26）日代日本子公司NTCJ公告資本支出預算案，預...

京元電 AI布局傳捷報

半導體測試大廠京元電（2449）AI布局報捷，成功鞏固輝達及多家AI ASIC客戶關鍵訂單。法人指出，隨AI測試需求外溢...

乙盛 2025年EPS估逾4元

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）上季受惠車用及伺服器產品出貨升溫，營運淡季不淡。法人看好，乙盛去年每股純益有...

現觀科 進軍無人機領域

現觀科（6906）積極拓展新業務，鎖定軍工領域，伴隨客戶訂單逐漸回流，以及歐洲新客戶開始加入貢獻業績，今年營運可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。