啟碁去年12月EPS 0.85元 光環-0.13元
網通廠啟碁（6285）因有價證券達公布注意交易資訊標準，昨（26）日應主管機關要求，公布自結去年12月歸屬母公司業主淨利4.07億元，年增1.8%，每股純益0.85元。
啟碁昨天股價開高震盪向上，最高攻上166元，終場漲2.5元、收157.5元，成交量63,076張，股價再創波段新高，累計自1月中旬108元附近起漲以來，波段漲幅達45.8%。
法人指出，啟碁是SpaceX用戶端產品主要供應商，來自低軌衛星產品動能強勁，並積極跨向企業用800G高階交換器及AI網路基礎建設所需的光學交換器（OCS），隨著產品組合質變，可望推升啟碁2026年營收、獲利再創新高。
【記者蘇嘉維／台北報導】光通訊廠光環（3234）遭列注意股票，昨（26）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅前虧損與稅後淨損同為1,500萬元，單月每股淨損0.13元，惟虧損幅度較2024年同期收斂。
光環昨日股價下跌2.08％、收51.8元。觀察籌碼面，三大法人昨天合計賣超254張。
展望後市。光環先前於法說會表示，旗下代工業務比重已達19％，由於代工相關業務毛利率較高，有助毛利率持續回溫。同時，今年將加大資本支出力道，用作汰換設備及擴增產能，藉此提高生產效率。
