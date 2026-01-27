快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

聽新聞
0:00 / 0:00

啟碁去年12月EPS 0.85元 光環-0.13元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠啟碁（6285）因有價證券達公布注意交易資訊標準，昨（26）日應主管機關要求，公布自結去年12月歸屬母公司業主淨利4.07億元，年增1.8%，每股純益0.85元。

啟碁昨天股價開高震盪向上，最高攻上166元，終場漲2.5元、收157.5元，成交量63,076張，股價再創波段新高，累計自1月中旬108元附近起漲以來，波段漲幅達45.8%。

法人指出，啟碁是SpaceX用戶端產品主要供應商，來自低軌衛星產品動能強勁，並積極跨向企業用800G高階交換器及AI網路基礎建設所需的光學交換器（OCS），隨著產品組合質變，可望推升啟碁2026年營收、獲利再創新高。

【記者蘇嘉維／台北報導】光通訊廠光環（3234）遭列注意股票，昨（26）日應主管機關要求，公告自結去年12月稅前虧損與稅後淨損同為1,500萬元，單月每股淨損0.13元，惟虧損幅度較2024年同期收斂。

光環昨日股價下跌2.08％、收51.8元。觀察籌碼面，三大法人昨天合計賣超254張。

展望後市。光環先前於法說會表示，旗下代工業務比重已達19％，由於代工相關業務毛利率較高，有助毛利率持續回溫。同時，今年將加大資本支出力道，用作汰換設備及擴增產能，藉此提高生產效率。

啟碁 光環

延伸閱讀

台股今天夯什麼？記憶體、低軌衛星仍是市場焦點 聯發科衝成交值第一

關不住！昇達科再搭火箭登上漲停

事欣科大咬 SpaceX 商機 衛星通訊業務表現強勁

榮田接單熱 後市唱旺

相關新聞

至上啖記憶體紅利 在手庫存價值飆升

三星傳出近期大幅調升記憶體報價，NAND晶片本季報價翻倍，DRAM也漲七、八成，三星主要通路商至上（8112）營運同步大...

南茂將擴產 2026年迎好年

封測廠南茂（8150）受益於記憶體市場強勁復甦與需求轉向高階產品，加上調漲記憶體封測價格10%至20%效益挹注下，法人看...

新唐 強化日本布局

華新麗華集團旗下微控制器（MCU）廠新唐（4919）強化日本布局，昨（26）日代日本子公司NTCJ公告資本支出預算案，預...

京元電 AI布局傳捷報

半導體測試大廠京元電（2449）AI布局報捷，成功鞏固輝達及多家AI ASIC客戶關鍵訂單。法人指出，隨AI測試需求外溢...

乙盛 2025年EPS估逾4元

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）上季受惠車用及伺服器產品出貨升溫，營運淡季不淡。法人看好，乙盛去年每股純益有...

現觀科 進軍無人機領域

現觀科（6906）積極拓展新業務，鎖定軍工領域，伴隨客戶訂單逐漸回流，以及歐洲新客戶開始加入貢獻業績，今年營運可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。