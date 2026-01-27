快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

現觀科 進軍無人機領域

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

現觀科（6906）積極拓展新業務，鎖定軍工領域，伴隨客戶訂單逐漸回流，以及歐洲新客戶開始加入貢獻業績，今年營運可期。

現觀科去年營收3.48億元，年減11.58%，針對去年業績衰退，公司表示，北美大客戶去年考量關稅及匯率變數，將訂單進行拆分，去年僅完成小部份訂單，加上中東客戶去年因國際情勢影響而暫停擴產進度，雙重原因導致去年業績走弱。

現觀科指出，隨著北美客戶分拆的訂單多數有望於今年完成，加上中東客戶給出相當具規模的預算指引，過往基地台擴展幅度幾乎都是原本建置量的10%，如今中東客戶釋出的擴充預算有機會不亞於初次建置規模，都將助益今年營運。

除了舊客戶訂單逐步復甦，現觀科今年仍有機會拿下新的歐洲大客戶，目前已開始建置，有望帶動上半年成長。

現觀科並積極開拓軍工領域新業務，以公司累積多年的機器學習領域的專業經驗，切入無人機蜂群設計，目前已經有數家無人機廠商洽談中，初階的群飛技術已接近開發完成，未來希望逐步朝向全AI的終極飛行技術努力，不再需要人力遙控。

現觀科是目前國內少數以AI機器學習作為蜂群演算法開發的先鋒。現觀科強調，一旦開發成功，將可為各家無人機廠商進行蜂群程式客製化設計，針對不同無人機不同的續航力與酬載設計最優的蜂群演算，並對每一台搭載蜂群系統的無人機收取權利金。

無人機 設計 中東

