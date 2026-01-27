快訊

台灣大攻影音 寫佳績

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大（3045）影音布局再邁步，公司表示，長期投入影視投資與跨國合製，2026年開年即繳出亮眼成績，共同投資出品電影《陽光女子合唱團》在台灣票房衝破2.5億元，在馬來西亞上映後，也登上「單日票房冠軍」。

台灣大搶進影音市場，透過OTT TV平台及內容投資雙軌並進，看準OTT平台百家爭鳴，獨家打造「影音多享組」服務，結合Netflix、Disney+、HBO Max 與 MyVideo等四大平台，推升銷量強勢年增40%。

此外，台灣大旗下OTT TV平台MyVideo，近期強打「返利黑卡」，成為娛樂圈「尊榮通行證」，透過差異化的參與式內容經營，帶動返利黑卡付費用戶年增45%。

內容投資部分，台灣大表示，台灣大在內容產業中並非一次性的資金投入者，而是自創作端上游即與主創團隊共同打造價值的長期策略夥伴，透過電信業首創的「商業編劇人才養成計劃」；作品完成後，再整合集團行銷通路，放大口碑擴散與市場觸及，延展內容生命周期。

近年台灣大投資影劇多有亮眼佳績，台灣大指出，《陽光女子合唱團》登2026年開年首部票房破億元電影，持續穩居「全台單日票房」冠軍，寫下電影市場新里程；更延伸至海外市場，電影於馬來西亞上映後即登上「單日票房冠軍」。

台灣大強調，以「價值共創」驅動內容布局，打造具規模與永續性的內容產業模式，台灣大共同投資作品也將陸續登場，包括九把刀賀歲鉅作《功夫》與金馬獲獎強片《幸福之路》，將於春節檔期接力上映；未來亦將持續攜手主創團隊，活絡本土電影市場、推動作品走向海外，讓更多在地故事被世界看見。

