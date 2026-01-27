快訊

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

聽新聞
0:00 / 0:00

達興材、宇瞻下月法說

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所表示，法人說明會上市公司對外溝通管道之一，達興材料（5234）、宇瞻將於2月26日在證交所資訊展示中心舉辦法說會。法說會除適時向投資人說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步了解企業營運發展或挑戰外，也提供投資人表達意見或與公司雙向交流機會，進而提升公司治理品質。

證交所統計今年至上周五為止，全體上市公司總計已辦理44場法人說明會。為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。

上市公司 法人說明會

延伸閱讀

證交所攜手資誠合辦交流會 助前瞻產業鏈結創新板

深耕責任投資 富邦證券連四年獲證交所盡職治理資訊揭露較佳名單

「拒當總經理也不願成證交所罪人」朱富春肺炎辭世 享壽77歲

神秘大戶涉操縱7家上市公司股價獲利數千萬 檢調兵分9路搜索6人

相關新聞

至上啖記憶體紅利 在手庫存價值飆升

三星傳出近期大幅調升記憶體報價，NAND晶片本季報價翻倍，DRAM也漲七、八成，三星主要通路商至上（8112）營運同步大...

南茂將擴產 2026年迎好年

封測廠南茂（8150）受益於記憶體市場強勁復甦與需求轉向高階產品，加上調漲記憶體封測價格10%至20%效益挹注下，法人看...

新唐 強化日本布局

華新麗華集團旗下微控制器（MCU）廠新唐（4919）強化日本布局，昨（26）日代日本子公司NTCJ公告資本支出預算案，預...

京元電 AI布局傳捷報

半導體測試大廠京元電（2449）AI布局報捷，成功鞏固輝達及多家AI ASIC客戶關鍵訂單。法人指出，隨AI測試需求外溢...

乙盛 2025年EPS估逾4元

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）上季受惠車用及伺服器產品出貨升溫，營運淡季不淡。法人看好，乙盛去年每股純益有...

現觀科 進軍無人機領域

現觀科（6906）積極拓展新業務，鎖定軍工領域，伴隨客戶訂單逐漸回流，以及歐洲新客戶開始加入貢獻業績，今年營運可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。