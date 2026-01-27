達興材、宇瞻下月法說

臺灣證券交易所表示，法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，達興材料（5234）、宇瞻將於2月26日在證交所資訊展示中心舉辦法說會。法說會除適時向投資人說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步了解企業營運發展或挑戰外，也提供投資人表達意見或與公司雙向交流機會，進而提升公司治理品質。

證交所統計今年至上周五為止，全體上市公司總計已辦理44場法人說明會。為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。