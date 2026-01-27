快訊

南茂將擴產 2026年迎好年

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

封測廠南茂（8150）受益於記憶體市場強勁復甦與需求轉向高階產品，加上調漲記憶體封測價格10%至20%效益挹注下，法人看好，今年是南茂的「好年」。

南茂曾說，從目前接單能見度與客戶釋出訊息來看，記憶體市場至2026年下半年需求與價格走勢相當明確，尚未出現明顯反轉訊號。

隨著DDR5滲透率持續提升，測試需求同步升溫，南茂已規劃針對關鍵瓶頸站點進行擴充，2026年DDR5相關測試產能預計增加約一成至二成，並將視客戶實際拉貨節奏進行滾動式調整。

南茂指出，DDR5平台轉換效益將在2026年持續發酵，是推動營收與獲利成長的重要動能之一。除了核心的DRAM業務，南茂正積極開發DDR5模組電源管理晶片（PMIC）產品線，以支撐長期營運動能。

觀察業績表現，南茂自結去年11月稅後純益25.5億元，年增240%，每股純益0.37元，遠優於去年前三季表現。法人認為，南茂2026年成長動能不再僅靠「量」，更多是來自價格議價能力提升，將顯著改善毛利率與獲利結構。

南茂 DDR5 記憶體

