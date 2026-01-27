華新麗華集團旗下微控制器（MCU）廠新唐（4919）強化日本布局，昨（26）日代日本子公司NTCJ公告資本支出預算案，預計投入53億日圓（約新台幣10.6億元）。

根據新唐公告，相關預算將用於投資生產設備與研發設備，預計將從4月起陸續投資，資金來源包括自有資金及銀行融資。

新唐於2019年9月併購日商松下（Panasonic）半導體事業（PSCS），成為新唐子公司NTCJ，藉此獲得2D與3D ToF影像感測技術及元件、高效能微控制器、電池管理及CSP MOSFET等半導體元件技術與人才。

藉由上述併購案，新唐同時承接原本松下與高塔合資的PTS公司49％股權，PTS旗下共有二座8吋廠及一座12吋廠。NTCJ的產品以工控與車用產品為主，主要交由PTS代工。

新唐去年第2季與第3季都虧損，主要是受日本廠影響所致。該公司先前坦言，之前應客戶要求在日本進行產能投資，但市場變化造成產能利用率不如預期，短期內生產成本的額外負擔，是日本廠營運虧損的原因之一。