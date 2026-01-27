至上啖記憶體紅利 在手庫存價值飆升

三星傳出近期大幅調升記憶體報價，NAND晶片本季報價翻倍，DRAM也漲七、八成，三星主要通路商至上（8112）營運同步大進補。至上手握高達240多億元庫存，當中多數都是記憶體，將享有超額漲價紅利，挹注獲利可期。

至上與三星合作多年，是台灣「最純的三星記憶體概念股」，協助代理三星多項記憶體產品銷售。

至上去年第4季開始反映記憶體漲價效益，部分客戶搶先拉貨，營收表現明顯升溫，去年11、12月業績均刷寫單月歷史新高；累計去年合併營收為2,265.28億元，年減4.4％。

現階段記憶體價格持續飆漲，市場呈現「有貨為王」的狀態，尤其低價庫存更是寶。翻開至上最新財報，去年第3季底存貨金額約242億元，隨著記憶體市況持續火熱，至上手上的低價庫存價值同步大增，將明顯挹注營運。

目前至上主要供應手機、伺服器等應用的記憶體，去年前三季記憶體業績比重約七成左右。雖然現階段外界對於今年整體手機市場規模的預期大多不太樂觀，但基於中低階用記憶體呈現缺貨，高階應用占比可能增加，評估至上全年手機相關業務表現仍有機會保持穩健。

至上也供應伺服器用記憶體，搭上AI應用列車，只要原廠供貨無虞，後續相關銷售數量與容量都有可能持續增加，加上市場價格漲勢仍未止，今年相關業務成長力道也為外界所看好。

在記憶體漲價浪潮中，法人認為，至上今年營運不但有望回到成長軌道，獲利表現也相當可期。

雖然現階段記憶體官方價格因供需失衡而大漲，市價漲幅更是驚人，整體市況看來是賣方市場，不過業界人士評估，記憶體原廠仍會顧慮競爭對手搶奪市占率的情況，接下來第2季的報價大約會是3月中開始協商。

至上昨（26）日股價上漲3.7元，收在78.4元。