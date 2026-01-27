快訊

乙盛 2025年EPS估逾4元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）上季受惠車用及伺服器產品出貨升溫，營運淡季不淡。法人看好，乙盛去年每股純益有望逾4元，衝上近三年高點，今年在AI伺服器及低軌衛星等業務成長帶動下，獲利有望持續攀高。

乙盛不評論法人預估的財務數字。低軌衛星族群昨（26）日持續躍居盤面焦點，乙盛在外資及自營商力拱下，終場大漲逾8%，收89元，上漲6.8元。

展望後市，乙盛日前表示，今年營收有望優於去年。

各產品線方面，預估車用產品持平，但新車款訂單進入量產，而且已取得北美新客戶ATV／UTV訂單。網通應用估將成長，除了取得AI伺服器訂單並投入量產，目前正與與客戶共同研發伺服器相關產品，同時接觸低軌衛星產品美系及歐系新客戶。

新能源應用方面，乙盛看好將成長，主要來自美系客戶訂單進入量產階段，能源機櫃產線已開始出貨，挹注營收；消費性電子產品營收雖下滑，但亦取得遊戲機訂單，並爭取電視機構件之外的消費電子產品訂單，包括導航器、無人機、機器人等。

乙盛上季已透過ODM廠取得AI伺服器訂單並已小量產，預期相關新案今年有望陸續發酵，AI伺服器及低軌衛星將成為2026年營運兩大引擎。

乙盛說明，低軌衛星產品從地面接收設備延伸至航空器、衛星設備等不同運用場景。該公司產品結構正由車用、消費性電子、網通等，拓展至新能源，開展多元利基。估計去年來自車用產品營收約近六成，網通機構件等應用逾兩成。

乙盛 伺服器 低軌衛星

