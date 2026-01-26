谷歌TPU題材強力助攻 這檔半導體股二日大漲近二成

聯發科（2454）26日股價再度飆漲，終場收漲8.6%，連同上周五的兩個交易日漲幅接近20%，創下史上最大連兩日漲幅，因投資人看好聯發科在AI ASIC營收的極大潛力，對該公司與Google的合作感到振奮。

摩根士丹利（大摩）證券認為，儘管2026年來自中國大陸智慧機晶片的貢獻可能下滑，不過聯發科來自谷歌的張量處理器（TPU）所帶動的AI ASIC收入將有巨大上行潛力，因此建議投資人逢低布局。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，近來供應鏈對於2027年整體TPU的出貨量估計約為600-700萬顆，比他的基準預測500萬顆還樂觀；而2027年TPU供應將由聯發科與博通分食，他認為上行潛力可能偏向聯發科。

不過，由於聯發科的3奈米TPU還未完成所有的工程測試，因此詹家鴻認為這款晶片可行性，將成為決定2027年訂單分配狀況的關鍵。此外，聯發科TPU產量受T-Glass、基板供應限制，目前似乎是主要的瓶頸。

詹家鴻說，倘若ABF基板供應穩定，且聯發科3奈米TPU表現與博通相當，則 2026年、2027年聯發科的TPU出貨量，可望分別上調至比預估的40萬顆與200萬顆還要來得高；否則，博通將掌握需求上行的機會。

據大摩通路調查顯示，今年首季中國Android手機系統單晶片（SoC）出貨量可能因記憶體價格上升而季減10%-20%，聯發科第1季毛利率也將低於45%，但詹家鴻仍建議投資人因TPU題材布局聯發科。

詹家鴻預估聯發科去年每股稅後純益（EPS）為66.94元，與2024年相當，今年則相對保守，EPS估計為65.11元，明年則因AI ASIC的貢獻而大增至107.68元，以15倍本益比計算仍非常具吸引力。

聯發科將於2月4日舉行2025年第4季財報會議，屆時該公司能否重申2026年AI ASIC收入超過10億美元，將是衡量TPU工程驗證進度的關鍵指標。

晨星半導體產業分析師Phelix Lee另表示，聯發科最新的財測看起來偏保守，市場可能正期待該公司的表現能超越原定目標。