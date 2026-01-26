群創因為這三大利多 股價又準備發動多頭攻勢了

面板廠群創（3481）由於受惠世足賽商機、扇出型面板級封裝、及智慧座艙等三大利多題材發酵，激勵去(2025)年12月中下旬來股價強勢上漲，雖近日回檔修正，但26日已止跌轉漲，有機會再度發動一波多頭攻勢。

隨世足賽今年年中登場，預計將刺激高畫質大尺寸電視的換機需求，帶動電視面板的備貨動能，使元月電視面板價格已止跌轉漲。大摩在最新的面板產業報告中指出，元月主流電視面板報價已止跌轉漲，不同尺寸月增1%-3%。

此外，群創利用舊有面板產線發展扇出型面板級封裝，成功打入低軌衛星SpaceX供應鏈，承接RF射頻晶片地端接收模組訂單，並積極搶攻AI與高階晶片封裝商機，法人估計訂單能見度已達今年年中。

而在車用方面，群創去年併購Pioneer，企圖擴大智慧座艙產品組合並提升亞太、日本OEM供應鏈的滲透率。尤其切入日系車廠成為智慧座艙一線大廠後綜效可期，法人預估今年將帶來翻倍的營收貢獻。