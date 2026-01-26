快訊

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

廣州政協吸收行政院科長當共諜 今開移審庭2人真面目曝光

群創因為這三大利多 股價又準備發動多頭攻勢了

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
群創光電。記者李珣瑛／攝影
群創光電。記者李珣瑛／攝影

面板廠群創（3481）由於受惠世足賽商機、扇出型面板級封裝、及智慧座艙等三大利多題材發酵，激勵去(2025)年12月中下旬來股價強勢上漲，雖近日回檔修正，但26日已止跌轉漲，有機會再度發動一波多頭攻勢。

隨世足賽今年年中登場，預計將刺激高畫質大尺寸電視的換機需求，帶動電視面板的備貨動能，使元月電視面板價格已止跌轉漲。大摩在最新的面板產業報告中指出，元月主流電視面板報價已止跌轉漲，不同尺寸月增1%-3%。

此外，群創利用舊有面板產線發展扇出型面板級封裝，成功打入低軌衛星SpaceX供應鏈，承接RF射頻晶片地端接收模組訂單，並積極搶攻AI與高階晶片封裝商機，法人估計訂單能見度已達今年年中。

而在車用方面，群創去年併購Pioneer，企圖擴大智慧座艙產品組合並提升亞太、日本OEM供應鏈的滲透率。尤其切入日系車廠成為智慧座艙一線大廠後綜效可期，法人預估今年將帶來翻倍的營收貢獻。

電視面板 群創 晶片 低軌衛星 SpaceX

延伸閱讀

關不住！昇達科再搭火箭登上漲停

長廣需求旺 今年樂觀

大摩：TV 面板漲勢延續 看好友達優於群創

外資賣超440億元！賣超友達6.1萬張、剛出關的群創也遭大賣5.9萬張

相關新聞

群創因為這三大利多 股價又準備發動多頭攻勢了

面板廠群創（3481）由於受惠世足賽商機、扇出型面板級封裝、及智慧座艙等三大利多題材發酵，激勵去(2025)年12月中下...

AI資金奔向「太空」！ 低軌衛星3檔創高 萬泰科衝刺新成長

低軌衛星題材持續升溫，26日相關概念股全面點火，多檔個股強勢攻高，成為盤面具一致性的強勢族群。隨著SpaceX擴大釋單、...

記憶體熱潮未減！華邦電、威剛、晶豪科、旺宏齊亮燈 南亞科強彈逾6%

台股26日早盤資金再度點火記憶體族群，DRAM、NOR與模組股同步噴出。華邦電（2344）、威剛（3260）、晶豪科（3...

三星喊漲、AI記憶體缺貨看至2028年！威剛創高、2檔「準出關股」亮燈

AI浪潮不只推升處理器需求，更讓記憶體正式站上舞台中央。輝達執行長黃仁勳直言，AI記憶體將成為全球最大的儲存市場，在供給...

台積電衝1785元新天價 市值突破46兆元再創新高

晶圓代工龍頭台積電股價今天早盤衝上新天價1785元，漲15元，貢獻大盤點數約121點，市值再創近新台幣46.29兆元新高

ASIC題材帶動 聯發科股價持續創新高

晶片大廠聯發科（2454）在ASIC題材帶動下，股價持續創新高，26日早盤最高衝至漲停價1,790元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。