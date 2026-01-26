AI資金奔向「太空」！ 低軌衛星3檔創高 萬泰科衝刺新成長

低軌衛星題材持續升溫，26日相關概念股全面點火，多檔個股強勢攻高，成為盤面具一致性的強勢族群。隨著SpaceX擴大釋單、全球低軌衛星進入實際發射與交付階段，市場對產業成長的確定性提高，帶動資金積極卡位。

盤面上，萬泰科（6190）、萊德光電-KY（7717）、燿華（2367）、昇達科（3491）盤中一度攻上漲停，其中萬泰科、萊德光電-KY與處置期間的昇達科股價同步創下新高，不過昇達科盤中反壓增強，漲幅收斂至約4%。此外，事欣科（4916）、元晶（6443）、敬鵬（2355）、兆赫（2485）、華通（2313）、穩懋（3105）、群創（3481）等個股也全面上漲，群創、燿華、華通成交量皆突破10萬大張以上，顯示族群熱度持續擴散。

市場焦點之一，來自特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX近期低調組團訪台供應鏈，引爆市場想像空間。其中，線材廠萬泰科總經理張程雅日前指出，低軌衛星客戶已要求開發「火星用線」，未來將AI資料中心與太空應用結合。公司2026年成長主軸鎖定AI資料中心與低軌衛星兩大動能，低軌衛星用線出貨量挑戰倍增，首季可望淡季不淡，法人預估2026年營收有機會挑戰百億元。

張程雅也透露，Starlink 2025年訂閱用戶將達500萬戶，2030年上看2,000萬戶，隨滲透率提升與新客戶加入，相關產品出貨可望倍增；同時，輝達GB200、GB300供不應求，萬泰科AI伺服器用線比重明年可望提升至5%至6%。在太空與AI雙引擎驅動下，低軌衛星概念股後市動能持續受到市場高度關注。

另，工業電腦廠事欣科為SpaceX「星鏈計畫（Starlink）」重要供應商，長期供應衛星通訊相關PCB、PCBA、機電整合與系統組裝，亦有美系客戶透過SpaceX發射衛星，推升衛星通訊業務動能持續放量。在衛星業務加溫下，事欣科的國防軍工與智慧零售業務亦同步成長，公司2025年營收達36.05億元，創近六年新高，動能來自國防軍工、航太衛星與博弈等業務齊揚。法人看好，今年國防軍工與航太衛星業務續增，加上邊緣AI導入智慧零售，將成為新一波成長引擎。

從產業面觀察，法人指出，低軌衛星族群的強勢並非短線題材炒作。無論通訊覆蓋、國防或商業應用，全球主要系統商皆已逐步邁入量產與交付階段，加上射頻、天線與地面站設備具備技術與認證門檻，使供應鏈集中度高、獲利能見度相對明確。相較於與AI資本支出高度連動的族群，低軌衛星供應鏈反而成為資金短期避風港。