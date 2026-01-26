記憶體熱潮未減！華邦電、威剛、晶豪科、旺宏齊亮燈 南亞科強彈逾6%

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

台股26日早盤資金再度點火記憶體族群，DRAM、NOR與模組股同步噴出。華邦電（2344）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）盤中一度全數「亮燈」鎖住漲停，DRAM指標股南亞科（2408）也維持強勢上攻，族群呈現「價量齊揚」的火熱盤勢。

以目前來看，南亞科暫報288.5元、上漲17元、漲幅6.26%；華邦電暫報112.5元、上漲9.5元、漲幅9.22%；威剛來到345.5元、上漲31元、漲幅9.86%；晶豪科156元、上漲14元、漲幅9.86%；旺宏則攻上76.2元、上漲6.9元、漲幅9.96%，多檔呈現一路墊高後鎖住的強勢格局。

推升這波記憶體題材續燒的關鍵，仍是全球供需緊繃與報價上行預期。路透指出，美國科技巨頭加速擴建AI基礎設施，吸走大量記憶體供給、推升價格，並使供應商優先供貨高毛利資料中心相關產品；研調機構也預期本季記憶體價格仍可能明顯上漲，對終端裝置成本與出貨形成壓力。同時，路透先前亦提到，在AI需求帶動下，記憶體供應吃緊、價格多個品項大幅上揚，市場將此視為可能延續數年的「超級循環」敘事之一。

從國際大廠訊號來看，多頭火種仍在。彭博指出SK海力士、三星與美光正競逐擴產以滿足AI加速器所需的高階記憶體需求，市場預期記憶體價格與需求動能將持續支撐相關供應鏈。美光則表示，本波記憶體短缺屬「前所未見」，且緊俏狀態可能延續到2026年之後。在此背景下，台灣記憶體廠同步受惠，成為盤面最強主流之一。

記憶體 南亞科

相關新聞

台積電衝1785元新天價 市值突破46兆元再創新高

晶圓代工龍頭台積電股價今天早盤衝上新天價1785元，漲15元，貢獻大盤點數約121點，市值再創近新台幣46.29兆元新高

ASIC 題材帶動 聯發科股價持續創新高

晶片大廠聯發科（2454）在ASIC題材帶動下，股價持續創新高，26日早盤最高衝至漲停價1,790元。

精誠三引擎 熱轉營運

資訊服務商精誠（6214）去年營收創新高，展望2026年，精誠表示，持續聚焦AI平台落地及規模化應用，伴隨深化雲端、資安...

長廣需求旺 今年樂觀

長廣（7795）指出，隨全球AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求加速成長，長廣站穩半導體封裝設備關鍵供應鏈，未來將更...

三大因素 推升導線架價格

半導體封裝關鍵材料導線架再掀漲勢，業界分析，這波導線架報價調升，是由「原物料成本飆升、下游需求復甦、供應鏈結構調整」等三...

事欣科大咬 SpaceX 商機 衛星通訊業務表現強勁

特斯拉執行長馬斯克旗下低軌衛星龍頭SpaceX近期低調組團訪台鏈，掀起熱潮，工業電腦廠事欣科（4916）也是SpaceX...

