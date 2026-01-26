記憶體熱潮未減！華邦電、威剛、晶豪科、旺宏齊亮燈 南亞科強彈逾6%

台股26日早盤資金再度點火記憶體族群，DRAM、NOR與模組股同步噴出。華邦電（2344）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）盤中一度全數「亮燈」鎖住漲停，DRAM指標股南亞科（2408）也維持強勢上攻，族群呈現「價量齊揚」的火熱盤勢。

以目前來看，南亞科暫報288.5元、上漲17元、漲幅6.26%；華邦電暫報112.5元、上漲9.5元、漲幅9.22%；威剛來到345.5元、上漲31元、漲幅9.86%；晶豪科156元、上漲14元、漲幅9.86%；旺宏則攻上76.2元、上漲6.9元、漲幅9.96%，多檔呈現一路墊高後鎖住的強勢格局。

推升這波記憶體題材續燒的關鍵，仍是全球供需緊繃與報價上行預期。路透指出，美國科技巨頭加速擴建AI基礎設施，吸走大量記憶體供給、推升價格，並使供應商優先供貨高毛利資料中心相關產品；研調機構也預期本季記憶體價格仍可能明顯上漲，對終端裝置成本與出貨形成壓力。同時，路透先前亦提到，在AI需求帶動下，記憶體供應吃緊、價格多個品項大幅上揚，市場將此視為可能延續數年的「超級循環」敘事之一。

從國際大廠訊號來看，多頭火種仍在。彭博指出SK海力士、三星與美光正競逐擴產以滿足AI加速器所需的高階記憶體需求，市場預期記憶體價格與需求動能將持續支撐相關供應鏈。美光則表示，本波記憶體短缺屬「前所未見」，且緊俏狀態可能延續到2026年之後。在此背景下，台灣記憶體廠同步受惠，成為盤面最強主流之一。