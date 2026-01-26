三星喊漲、AI 記憶體缺貨看至2028年！威剛創高、2檔「準出關股」亮燈

AI浪潮不只推升處理器需求，更讓記憶體正式站上舞台中央。輝達執行長黃仁勳直言，AI記憶體將成為全球最大的儲存市場，在供給受限與需求爆發交織下，市場陷入結構性缺貨。多位產業專家預期，這波記憶體漲價與供需失衡態勢，最快將延續至2028年，讓記憶體族群一躍成為AI產業鏈中的關鍵贏家。

台股26日在權王台積電（2330）再創1,785元新高帶動下，加權指數同步改寫32,184.38點歷史高點，記憶體族群火力全開，成為多頭主攻部隊。盤中旺宏（2337）、威剛（3260）、晶豪科（3006）等率先亮燈，27日即將出關的華邦電（2344）、十銓（4967）盤中也攜手跟上，南亞科（2408）、群聯（8299）、力積電（6770）等漲幅亦逾5%，族群氣勢明顯壓過大盤。

國際報價面同樣釋出強烈訊號。韓媒指出，三星近期已與主要客戶完成協商，本季NAND Flash報價漲幅上看100%以上，遠超市場原先預期，宣告記憶體「超級循環」正式啟動。

而威剛最新公布2025年業績也成為今日創高火種。公司公告，2025年自結每股稅前盈餘高達31.45元，全年稅前淨利首度突破百億元大關，股價26日直衝345.5元歷史新高。威剛直言，上游供貨「極其有限，有錢也不一定買得到貨」，公司自去年第三季起提前拉高庫存水位，憑藉與原廠的長約關係與規模優勢，在報價上行階段充分享受庫存增值紅利。

產業人士分析，這波多頭背後有三大核心動能：一是AI效益全面擴散，模型訓練與推論推升記憶體用量；二是雲端商機持續噴發，雲端服務供應商（CSP）加碼資本支出；三是供給端結構性調整，三大DRAM原廠將產能全集中於HBM與DDR5，導致DDR4、DDR3同步缺貨。

除模組廠外，利基型記憶體同樣受惠。旺宏、華邦電聚焦高密度NOR Flash，隨AI、車用與邊緣運算應用擴大，加上NAND大廠逐步退出低規格市場，需求轉移效應浮現，法人看好旺宏營運有望逐季改善，轉虧為盈機率升高，盤中成交量衝上台股第二大、成交值也擠進前五名。

業界普遍認為，記憶體新廠投資金額高、建廠期長，短期難以快速開出產能，供需失衡態勢恐難緩解。展望2026年，在價格續強與需求支撐下，記憶體族群營收與獲利表現，極有機會再度超越去年高峰，持續扮演台股多頭核心引擎。