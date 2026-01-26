台積電衝1785元新天價 市值突破46兆元再創新高

晶圓代工龍頭台積電股價今天早盤衝上新天價1785元，漲15元，貢獻大盤點數約121點，市值再創近新台幣46.29兆元新高。

受惠人工智慧（AI）市場需求強勁，台積電第1季營運表現可望淡季不淡；若以美元計價，第1季營收估季增4%，2026年美元營收預估成長近30%；台積電今年資本支出規劃增加為520億美元至560億美元。

在2奈米製程布局，台積電按照原先規劃在2025年第4季量產，受惠智慧型手機、高效能運算（HPC）和人工智慧應用帶動，預期台積電今年2奈米營收將快速成長。

台積電也推出更先進N2P製程技術，計劃今年下半年量產；另外，A16製程技術採用超級電軌（SPR），也將照計畫在今年下半年量產。

台積電先前在法人說明會中指出，AI市場近期發展情勢非常正向，2025年AI加速器營收比重達17%至19%。