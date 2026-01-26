快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

台積電衝1785元新天價 市值突破46兆元再創新高

中央社／ 台北26日電
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

晶圓代工龍頭台積電股價今天早盤衝上新天價1785元，漲15元，貢獻大盤點數約121點，市值再創近新台幣46.29兆元新高。

受惠人工智慧（AI）市場需求強勁，台積電第1季營運表現可望淡季不淡；若以美元計價，第1季營收估季增4%，2026年美元營收預估成長近30%；台積電今年資本支出規劃增加為520億美元至560億美元。

在2奈米製程布局，台積電按照原先規劃在2025年第4季量產，受惠智慧型手機、高效能運算（HPC）和人工智慧應用帶動，預期台積電今年2奈米營收將快速成長。

台積電也推出更先進N2P製程技術，計劃今年下半年量產；另外，A16製程技術採用超級電軌（SPR），也將照計畫在今年下半年量產。

台積電先前在法人說明會中指出，AI市場近期發展情勢非常正向，2025年AI加速器營收比重達17%至19%。

台積電

延伸閱讀

黃仁勳周六「兆元宴」燒熱AI題材 類股增添想像空間

i17平價款要來了 台積、鴻海、大立光淡季添動能

一周盤前股市解析／電力能源、先進製程 聚光

美科技大咖財報 牽動台鏈

相關新聞

台積電衝1785元新天價 市值突破46兆元再創新高

晶圓代工龍頭台積電股價今天早盤衝上新天價1785元，漲15元，貢獻大盤點數約121點，市值再創近新台幣46.29兆元新高

ASIC 題材帶動 聯發科股價持續創新高

晶片大廠聯發科（2454）在ASIC題材帶動下，股價持續創新高，26日早盤最高衝至漲停價1,790元。

精誠三引擎 熱轉營運

資訊服務商精誠（6214）去年營收創新高，展望2026年，精誠表示，持續聚焦AI平台落地及規模化應用，伴隨深化雲端、資安...

長廣需求旺 今年樂觀

長廣（7795）指出，隨全球AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求加速成長，長廣站穩半導體封裝設備關鍵供應鏈，未來將更...

三大因素 推升導線架價格

半導體封裝關鍵材料導線架再掀漲勢，業界分析，這波導線架報價調升，是由「原物料成本飆升、下游需求復甦、供應鏈結構調整」等三...

事欣科大咬 SpaceX 商機 衛星通訊業務表現強勁

特斯拉執行長馬斯克旗下低軌衛星龍頭SpaceX近期低調組團訪台鏈，掀起熱潮，工業電腦廠事欣科（4916）也是SpaceX...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。