世芯、川湖 四檔人氣旺

台股上周五（23日）再創新高，其中千金股勁揚，世芯-KY（3661）、川湖（2059）等在資金挹注下，股價呈現上漲趨勢。發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人，可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

展望2025至2027年世芯-KY營運，法人指出，在高階AI/HPC專案設計周期拉長、7奈米以下節點的專案數量提升下，以專案為基礎的NRE業務年複合成長率預計將維持高雙位數百分比。隨著Trainium3專案於2026年起放量，公司整體營收與獲利仍可望維持高雙位數成長。

法人說，世芯-KY近兩年最大客戶為AWS，營運表現與AWS ASIC roadmap連動性高，新一代Trainium 3採台積N3製程、搭載HBM3E，運算速度、能效較前一代提升約四倍，目前Trainium 3已於2025年第3季設計定案（tape out），預計2026年第2季量產。

另外，AWS Trainium4的2奈米專案設計服務（Design Service）預計將由世芯-KY承接。事實上，Trainium4在架構上將有重大升級，設計將支援輝達的NVLink Fusion高速互連技術。

川湖去（2025）年12月營收創下歷史新高，2025年營收175億元，同步締新猷。法人指出，川湖隨著各種AI模型以及雲端服務供應商（CSP）廠商持續擴張，包括GB300的量產和未來的ASIC需求放量，整體產業趨勢明確，且客戶需求具有延續性。

川湖在GPU和ASIC兩大陣營的滑軌皆有不錯的市占率，隨AI伺服器逐步升級換代，川湖也與客戶合作，生產符合客戶需求的高階滑軌，對2026年營運正向看待。

權證發行商建議，看好世芯-KY與川湖相關個股後市股價表現的投資人，可選價內外20%以內、距到期日超過100天的認購權證商品介入，藉以掌握槓桿利潤。