儒鴻、來億 聚焦長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

2026年世足賽今（2026）年年中將登場，法人預估觀賽人口550萬人，FIFA預估商機規模擴大至110億美元，成長45.3%，可提振成衣及製鞋族群於今年重啟成長軌道。權證發行商建議，看好儒鴻（1476）與來億-KY（6890）後市營運的投資人，可挑選價內外20%內、距到期日逾100天的相關權證短線操作。

儒鴻去（2025）年第4季合併營收92.64億元，年減3.2%；累計去年全年合併營收379.9億元，年增3%，創歷史次高。公司持續調整客戶結構與產能布局，透過培育新潛力客戶，也藉由協力廠擴充產能，強化接單彈性。

儒鴻指出，2026年上半年訂單能見度清晰，營收動能可望逐季走強，世足相關訂單預期自第1季底起進入出貨高峰，成為推升第2季營運的重要動能。

展望2026年，儒鴻培養新潛力客戶，目前鎖定一家美洲品牌客戶、一家美洲通路客戶，以及一家橫跨歐亞的品牌客戶。2026年上半年訂單能見度清晰，預期營收呈逐季走強走勢，世足相關訂單預計第1季底開始進入出貨高峰。

來億-KY 受惠客戶H及客戶A等大客戶出貨升溫，去年第4季出貨動能增溫，單季營收105.6億元，季增32%、年減2.6%，創下同期次高，主要因客貨C拉貨低於預期。不過，毛利率表現佳，預期毛利率季增至18.5%。法人看好，這兩個客戶成長動能持續；此外，客戶N訂單大幅成長，加上追加產能需求帶動下，今年營收有再成長。

展望今年第1季，估淡季營收個位數下滑，第2季起將有新客戶加入，且印尼產能擴張，上半年營收將逐季成長，今年新客戶占比望提升至6~7%，因單價高，可望優化毛利率結構，估毛利率將重回19%。

