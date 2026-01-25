快訊

毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女雙手被綁口塞襪 男辯「她中邪了」

國軍設聯合火力協調中心 傳台美已實施多次聯合幕僚作業

民怨四起！改裝車深夜炸街 新北警抓人也抄幕後車行

元黃金 二檔閃亮

經濟日報／ 記者高瑜君整理

格陵蘭緊張情勢推升金價大漲，即便危機有所緩解，也未令漲勢中斷。由於黃金與地緣政治間存在強烈的正相關性，受美頻祭出制裁、爭奪區域霸權等地緣政治緊張，激勵市場對黃金的避險需求持續增溫。

全球政經及金融秩序的不確定不斷升高，即便短線風險降溫，美中結構性競爭仍屬長期趨勢，供應鏈重組、科技管制與金融分流未見根本逆轉，央行與機構投資人對黃金的戰略性配置需求仍具支撐。法人認為，可留意期元大S&P黃金（00635U）的布局機會。

權證券商建議，看好期元大S&P黃金後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、長天期逾200天以上認購權證，參與這波偏多行情。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

地緣政治 權證

延伸閱讀

台達電、奇鋐 挑長天期

貝萊德：持續偏好風險資產 維持減碼長天期美國公債

南亞、華新 權證挑中長天期

群創、友達 聚焦長天期

相關新聞

穩懋打入 Google TPU 鏈 切入雲端服務供應商自研晶片 AI 大商機

業界傳出，砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）打入Google張量處理器（TPU）供應鏈，主要透過拿下美系大廠Lumentum...

外資預期產品報價續揚 載板三雄目標價調高 重申「買進」評等

外資滙豐證券於最新報告中指出，由於T-glass供應短缺以及強勁的AI與記憶體需求，2026年載板報價有望持續上漲，預估...

大盤長線偏多 短線嚴控風險

2026年開年來，全球資本市場在「川普新經濟學」與「AI實質需求」雙引擎帶動下，風險偏好回升。台股受台積電法說釋出優於預...

安勤衝刺智慧醫療

工業電腦廠安勤（3479）去年營收創新高，今年醫療、工業、零售及其他業務持續看增，整體營運樂觀，公司看好2026年營收將...

精誠三引擎 熱轉營運

資訊服務商精誠（6214）去年營收創新高，展望2026年，精誠表示，持續聚焦AI平台落地及規模化應用，伴隨深化雲端、資安...

長廣需求旺 今年樂觀

長廣（7795）指出，隨全球AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求加速成長，長廣站穩半導體封裝設備關鍵供應鏈，未來將更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。