外匯期貨市場聚焦在美歐關稅戰風險升溫與日本央行政策結果的雙重影響下，歐元、日圓與瑞士法郎走勢呈現明顯分歧。

歐元方面，美方近期對歐洲製造業與特定產業的關稅態度轉趨強硬，使原本復甦力道有限的歐元區面臨額外不確定性，歐元期貨雖未出現失序下跌，但反彈動能明顯受限，多空在高檔區間拉鋸，顯示資金對歐元態度轉趨保守，操作上以整理視之。

日圓因日本央行如市場預期維持利率不變，且政策訊號仍偏溫和，使原本期待政策正常化的資金略感失望，日圓在避險情緒短暫升溫時出現反彈，但在美日利差結構未明顯改變的情況下，反彈後再度回落，整體呈現高波動、方向不連續的震盪型態，顯示日圓仍難以形成趨勢性走強。

匯率期貨盤勢已由單純利率與經濟數據主導，轉向貿易政策與地緣風險牽動，歐元承壓、日圓震盪、瑞郎偏穩的結構反映市場在不確定環境下的資金重新分配，短線操作匯率期貨宜提高風險意識。（永豐期貨提供）

