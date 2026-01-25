美國近期公布非農就業人口僅5萬人，遠低於市場預期，失業率下降至4.4%，顯示就業市場仍然存在分歧，然而非農就業人數向來被視為整體勞動市場的標竿指標，反映出美國就業市場較為保守。

全球地緣政治緊張加劇，近期川普與歐盟就格陵蘭問題爭論不休，儘管單就此議題目前各方態度趨於緩和，然而歐盟的強勢回應，顯示意識到美國將有機會不再是盟友的情況，黃金受市場青睞價格持續攀升，惟近期行情波動劇烈，投資人仍需謹慎留意風險。

從籌碼需求面來看，各國央行去美元化並持續增加黃金儲備，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金金持倉水位上升至1,079.6公噸，另外，CFTC非商業交易人來到25.1萬口，持倉量持續增加，顯示市場對於黃金需求仍持續攀升。

從線圖分析，黃金價格近期突破每盎司4,960美元大關、並持續創下歷史新高，可見全球資金仍持續追捧避險屬性資產，黃金作為避險屬性資產首選當之無愧，預期黃金價格將持續攀升。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）