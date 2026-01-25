友華揪日廠 進擊皮膚藥

友華（4120）宣布，與日本皮膚科領導藥廠 Maruho Co., Ltd. 簽署戰略合作協議，取得皮膚科處方成份Glycopyrronium tosylate hydrate（日本核准藥品名Rapifort)）台灣市場相關權利。友華表示，雙方將攜手推動Rapifort在台灣皮膚科藥品市場的發展，為皮膚科醫師與患者提供更多具臨床價值的治療選擇。

友華生技表示，Glycopyrronium tosylate hydrate為主要應用於皮膚科領域之處方藥品，應用於腋下多汗症（Primary Axillary Hyperhidrosis）相關治療。在原發性多汗症的臨床治療觀察中，腋下多汗症為常見但長期被低估的疾病類型之一，其症狀對患者的日常生活、社交互動及生活品質造成顯著影響，臨床上仍存在未被滿足的治療需求。

Glycopyrronium tosylate hydrate提供穩定且長期有效的局部治療，用藥靈活（每日或可間歇使用）。相較目前的治療方案，鋁鹽止汗劑效果不一、而注射肉毒桿菌素效果佳且維持時間長，但必需由專業醫師操作，並可能存在注射相關不適及個體差異。

根據2024年度國際市場調查報告指出，全球多汗症治療市場需求預計將在2032年成長至近11.6億美元。