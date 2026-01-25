三一東林拓 AI 洗車據點

三一東林（3609）瞄準汽車周邊服務商機，決定引進德國最新的AI洗車機器設備，2026年將會布局50個據點，同時推出新型態的加盟服合作方式，預計成長數量會快速提升。

三一東林董事長陳睿謙看好國內汽車保有數量增加，洗車的需求攀升，然而少子化、人工變貴，經營洗車市場成為新學問。

陳睿謙分析，國內的洗車需求龐大，然而，少子化之後人工變貴，過去舊式洗車機常會讓消費者有刮傷車子疑慮，三一東林發揮長期代理國際知名品牌優勢，引進德國千萬進口車都願意使用的洗車機。

推估導入台灣後，每次洗車費用台幣350元，只要六分鐘就能完成洗車服務，每個據點月營收最少100萬元，推估2025年如果能達到50個據點，年營收將增加5億餘元；同步提供多元餐飲服務，成為另類的餐飲服務業者。

三一東林2025年本業成長動能主要來自高端汽車銷售與精品改裝需求持續升溫，再加上處分資產利益與營業費用下降，整體獲利能力明顯提升，2025年前三季營收3.8億元，年增27.09%，稅後純益2.81億元，EPS 7.31元，前三季順利由虧轉盈。

陳睿謙指出，三一東林身為BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，高端車市熱潮持續延燒，帶動改裝精品需求同步升溫，2026年隨著高端車款交車量回升，以及車主對個性化與精品化改裝的強勁需求，營運動能明顯轉強。

新年度將增加新營業內容，強化汽車周邊布局，自德國引進AI智能化的電動洗車機，一台機器約新台幣500-600萬元，預計每台機器約兩年回本。