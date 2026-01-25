快訊

毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女雙手被綁口塞襪 男辯「她中邪了」

國軍設聯合火力協調中心 傳台美已實施多次聯合幕僚作業

民怨四起！改裝車深夜炸街 新北警抓人也抄幕後車行

航向櫃寶鎮 扎根國小學童

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

櫃買中心深耕金融教育多年，為協助孩子從小建立正確的金錢觀與財務決策力，櫃買中心針對國小中、高年級學童量身打造「金融理財與永續教育分齡教案」。

教案以「航向櫃寶鎮」為故事主軸，由小創、小興及小上三位主角帶領學童登上「TPEx號」啟航，探索內容涵蓋「消費、儲蓄、投資與風險、金融工具、ESG與永續投資、金融防詐騙」等六大主題，全方位培養孩子的財商素養。

櫃買中心於官網同步提供最豐富且完備的教學寶庫，包括教師手冊、教學簡報、學習單及教具，更貼心錄製了示範教學影片，協助老師快速掌握教學技巧，備課零負擔。上述數位資源已全數上架至櫃買中心官網專頁供免費下載，落實普惠金融政策。

此外櫃買中心啟動全台免費師培計畫，2月7日上午於台中及台南、2月13日上午於台北舉辦實體培訓課程，自1月28日起歡迎全國國小教踴躍師報名，活動現場將贈送教師手冊及專屬教具，課後回傳教學成果者，可再獲贈圖書禮券喔!誠摯邀請全台國小教師帶著孩子一同登上「TPEx號」，共同航向更豐盛且永續的未來。

櫃買中心 永續

延伸閱讀

櫃買射五箭 力拚再成長

櫃買挺新創 前進高雄

推廣ETF、ETN 櫃買有獎

公開資訊觀測站增設「提升企業價值」專區 成效優

相關新聞

穩懋打入 Google TPU 鏈 切入雲端服務供應商自研晶片 AI 大商機

業界傳出，砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）打入Google張量處理器（TPU）供應鏈，主要透過拿下美系大廠Lumentum...

外資預期產品報價續揚 載板三雄目標價調高 重申「買進」評等

外資滙豐證券於最新報告中指出，由於T-glass供應短缺以及強勁的AI與記憶體需求，2026年載板報價有望持續上漲，預估...

大盤長線偏多 短線嚴控風險

2026年開年來，全球資本市場在「川普新經濟學」與「AI實質需求」雙引擎帶動下，風險偏好回升。台股受台積電法說釋出優於預...

安勤衝刺智慧醫療

工業電腦廠安勤（3479）去年營收創新高，今年醫療、工業、零售及其他業務持續看增，整體營運樂觀，公司看好2026年營收將...

精誠三引擎 熱轉營運

資訊服務商精誠（6214）去年營收創新高，展望2026年，精誠表示，持續聚焦AI平台落地及規模化應用，伴隨深化雲端、資安...

長廣需求旺 今年樂觀

長廣（7795）指出，隨全球AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求加速成長，長廣站穩半導體封裝設備關鍵供應鏈，未來將更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。