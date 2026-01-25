大盤長線偏多 短線嚴控風險

2026年開年來，全球資本市場在「川普新經濟學」與「AI實質需求」雙引擎帶動下，風險偏好回升。台股受台積電法說釋出優於預期展望、以及台美關稅框架朝清晰化推進支撐，指數位階愈墊愈高，持續向歷史高點挑戰。

然而，愈接近高檔愈要將「趨勢」與「節奏」分開看：長線基本面仍有支撐，但短線籌碼與技術面過熱訊號升溫，操作重點不宜再追價，而應控風險。

現階段建議採「戰略偏多、戰術保守」，也就是將核心持股續抱，衛星部位則採取快進快出，股價與季線乖離擴大時逢高調節，以守住報酬並保留現金彈性。

總體經濟方面，川普政策主軸由需求刺激轉向供給面改革，透過去管制、投資誘因與生產力提升支撐成長，並以「便宜能源+AI」作為下一輪成長底座，放寬電力與基礎設施限制以支援AI算力需求。此一「去管制+強投資」組合有助全球資金維持較高風險偏好，也讓台灣作為美國可信賴供應鏈夥伴的戰略角色更清晰，對台股長線評價形成結構性支撐。

產業面，台積電（2330）1月15日法說預期2026年美元營收年增「接近30%」，並上修2024至2029年長期營收年複合成長率（CAGR）至「接近25%」，同時將2026年資本支出調升至520至560億美元，聚焦先進製程與先進封裝。這代表AI需求已從產能與資本配置，再到獲利持續向上成長，這為台股長線高點帶來想像空間。

政策面方面，市場在意的關鍵是關稅與232條款的不確定性。台美框架朝「稅率上限、規則清晰」發展，並以「投資換優惠」設計豁免路徑，降低尾端風險，讓長線資金更願意回歸基本面定價，對半導體供應鏈屬正向。

但短線風險已浮現：其一，籌碼「內熱外冷」，高檔量能放大但外資與投信偏調節，內資承接使波動易放大；其二，融資升溫，籌碼安定度下降；其三，指數與季線乖離逼近11%警戒區，且資金集中AI主流，一旦龍頭休息，回檔速度可能加快。

策略上，建議分層管理：核心部位仍以AI半導體供應鏈為主，聚焦先進製程、設備耗材、先進封裝（如CoWoS）、載板與散熱等，採「拉回分批」取代追高；衛星部位聚焦能源電力、重電與電網升級，以及位階較低但業績可驗證的補漲股，務必設定停利停損、破線即出、有賺就跑。

總結而言，川普供給面改革與投資循環、加上AI獲利兌現，使台股長多架構更扎實；但此時在農曆年前融資升溫、乖離偏大與資金集中，指數震盪加劇將成常態。

操作策略上，建議宜採「戰略樂觀、戰術謹慎」，核心持股不輕易下車、衛星部位靈活快打，利多密集時適度逢高調節，待籌碼沉澱與乖離收斂後，再把握下一波風險報酬更佳的進場時點。

（作者是玉山投顧總經理）