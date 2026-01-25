外資預期產品報價續揚 載板三雄目標價調高 重申「買進」評等

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
外資滙豐證券於最新報告中指出，由於T-glass供應短缺以及強勁的AI與記憶體需求，2026年載板報價有望持續上漲，預估台廠三雄ABF、BT載板平均單價將增長23%、30%，遠高於市場共識，並重申「買進」評等，展現對整體產業的樂觀預期。

滙豐大幅上調欣興（3037）、景碩、南電等ABF三雄目標價，分別由271元上調至405元、198元上調至250元、338元上調至480元，調幅分別達49%、26%、42%。

滙豐指出，欣興與南電的去年12月獲利遠超預期，分別達到第4季預估值的59%與52%。其中獲利超預期主因於產品組合優化，高單價載板帶來的毛利加成高於預期，顯示雖市場情緒已轉向樂觀，但仍有持續上行的空間。

滙豐上調欣興、景碩與南電去年第4季的預估毛利率至17.1%、23.7%、4.0%，明顯高於市場共識的15.7%、22.6%、12.1%。

滙豐提出四大因素，將支持後續ABF載板報價上漲動能持續。首先，AI需求持續，材料短缺與輝達（NVIDIA）與Google的需求將是核心驅動力；其次，伺服器CPU需求復甦，受代理型AI應用驅動，2026年傳統伺服器出貨量預計年增15%-20%，與過去五年平均僅2%相比，有大幅成長。

第三，產品規格升級，目前為確保信號完整性，CPU載板層數隨世代增加，而高階產品對供應商而言具有更高的利潤加成；第四、日本大廠Resonac於今年1月宣布漲價，暗示整個載板供應鏈將進行更快、更高幅度的價格調整。

滙豐指出，台廠中最看好欣興，主因其擁有多項AI GPU／ASIC訂單，且公司在設備升級後，AI HDI產品良率將於今年第1季顯著提升，預計HDI毛利率將從去年的3%升至今年的11%。

景碩則是輝達遊戲及傳統AI GPU的主要供應商，產品組合持續改善，雖然公司因客戶組合導致漲價幅度可能略低於同行，但仍將受益於整體供應短缺。

南電預計在本次價格漲勢中獲益最大，因其客戶組合集中於中低階產品，類似疫情期間的暴漲循環，且身為博通網絡交換機主要供應商，2026年800G、1.6T交換器需求將推升單價與毛利。

