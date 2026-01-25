穩懋打入 Google TPU 鏈 切入雲端服務供應商自研晶片 AI 大商機

業界傳出，砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）打入Google張量處理器（TPU）供應鏈，主要透過拿下美系大廠Lumentum光通訊大單，切入當紅的雲端服務供應商（CSP）自研晶片AI大商機。

據了解，這次穩懋奪單量龐大，共占Lumentum供應Google TPU光通訊訂單量的兩成，後市看俏。針對光通訊業務出現進展，穩懋董事長陳進財相當低調，僅表示無法對單一客戶進行評論，但近期確實「非常忙碌」。

陳進財強調，穩懋絕不會在AI市場上缺席，期盼今年光通訊業務能大幅躍進。

穩懋近年積極拓展光通訊業務，去年營收占比僅個位數，今年有機會大幅度成長，主要動能來自Lumentum開始下單接收端PD（光感測器）給穩懋，讓穩懋有望在今年切入AI資料中心用的PD與高功率雷射市場，躋身Google TPU供應鏈要角之一。

據悉，Lumentum在Google TPU生態系扮演著關鍵角色，不僅提供PD，更是TPU叢集架構中OCS（光路交換系統）的核心技術供應商，提供一系列高階的光感測產品給Google與其供應鏈，且在矽光子與CPO（共同封裝光學）的趨勢下，Lumentum提供CW（連續波）雷射與ELSFP（外部雷射光源模組），供應鏈地位非比尋常。

Google最新推出的AI語言模型Gemini近期在市場上獲得用戶高度肯定，過去幾個月內呈現爆發性成長，市占率從一年前僅5.7%，一路暴增至目前的21.5%，讓市場領先者ChatGPT備感壓力，因此未來Google TPU不僅市場將需求持續擴大，相關供應鏈亦有望雨露均霑。

業界人士指出，TPU是為AI演算法設計的運算單元，而光通訊是其高效運作的高速網路，未來隨著Google持續擴大外售TPU，市場對光通訊需求自然有增無減，即便穩懋光通訊業務比重仍不高，但憑藉自身產能優勢與技術實力，預料相關業務營收貢獻有望快速成長。

穩懋去年營收166.38億元，年減4.6%，該公司預計2月11日召開法說會，屆時除了公布去年第4季與2025年全年財報，也將釋出今年營運展望，並說明光通訊業務最新進度。