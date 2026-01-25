快訊

精誠三引擎 熱轉營運

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

資訊服務商精誠（6214）去年營收創新高，展望2026年，精誠表示，持續聚焦AI平台落地及規模化應用，伴隨深化雲端、資安及軟體開發等三大新型態服務布局，助益營運持續向上。

精誠去年合併營收年增12.9％、達439.69億元，創歷史新高。精誠表示，年底為資訊服務業傳統旺季，政府與金融機構大型軟體開發專案陸續完成驗收與認列，帶來穩定營收貢獻。

精誠指出，集團以位於新加坡的SYSTEX Asia作為區域營運中心，逐步串聯跨境市場，帶動東南亞市場營收穩健成長，2025年整體海外市場營收占比達全集團營收的19％；加上投資併購導入新品項與新品牌，擴大電商代營運與相關服務版圖，投資效益持續發酵。

除此之外，精誠表示，隨著AI應用與高效能基礎架構需求升溫，核心代理品牌專案規模與承接量同步提升，進一步挹注整體營運表現。

營收 精誠 市場

精誠三引擎 熱轉營運

