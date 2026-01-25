就市論勢／PCB、被動元件 可短打

盤勢分析

紐約聯儲主席威廉斯表態一錘定音，1月28日FOMC將不降息，市場焦點轉向美國總統川普將公布的聯準會新主席到底是誰。

今年FOMC共將召開八次會議，時間依序為：1月27日至28日、3月17日至18日、4月28日至29日、6月16日至17日、7月28日至29日、9月15日至16日、10月27日至28日、12月8日至9日，前三次主席為鮑爾，6月起更換主席。

目前基準利率為3.5%至3.75%，市場預期今年至少（應該）降息二次，新任主席任務就是盡快降息。

本周微軟、特斯拉與蘋果等科技巨頭將公布上季財報。其中，微軟的焦點是Azure AI營收占比，股價不宜再跌；特斯拉電動車本業成長趨緩，市場聚焦Robotaxi與FSD進度，但真正關鍵是馬斯克的表演秀。

蘋果上季營收應會創新高，市場關注換機潮以及Apple Intelligence與Google Gemini合作進度，科技股整理已久，有機會出現波段行情。

投資策略

指數震盪，類股百花齊放，聚焦領先突破指數震盪整理的類股。韓廠逆勢減產儲存型快閃記憶體（NAND Flash），戰略考量是將利潤最大化，本季NAND合約價將季增33%，代表全球半導體產業的公司「價值」全面提升，美國半導體股續強外溢效應。

加權指數展望落在31,000點至32,500點，短線操作標的包括PCB、被動元件、太空／低軌衛星、記憶體、電力以及航空股。