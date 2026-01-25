就市論勢／PCB、被動元件 可短打

快訊

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

紐約聯儲主席威廉斯表態一錘定音，1月28日FOMC將不降息市場焦點轉向美國總統川普將公布的聯準會新主席到底是誰。

今年FOMC共將召開八次會議，時間依序為：1月27日至28日、3月17日至18日、4月28日至29日、6月16日至17日、7月28日至29日、9月15日至16日、10月27日至28日、12月8日至9日，前三次主席為鮑爾，6月起更換主席。

目前基準利率為3.5%至3.75%，市場預期今年至少（應該）降息二次，新任主席任務就是盡快降息。

本周微軟、特斯拉與蘋果等科技巨頭將公布上季財報。其中，微軟的焦點是Azure AI營收占比，股價不宜再跌；特斯拉電動車本業成長趨緩，市場聚焦Robotaxi與FSD進度，但真正關鍵是馬斯克的表演秀。

蘋果上季營收應會創新高，市場關注換機潮以及Apple Intelligence與Google Gemini合作進度，科技股整理已久，有機會出現波段行情。

投資策略

指數震盪，類股百花齊放，聚焦領先突破指數震盪整理的類股。韓廠逆勢減產儲存型快閃記憶體（NAND Flash），戰略考量是將利潤最大化，本季NAND合約價將季增33%，代表全球半導體產業的公司「價值」全面提升，美國半導體股續強外溢效應。

加權指數展望落在31,000點至32,500點，短線操作標的包括PCB、被動元件、太空／低軌衛星、記憶體、電力以及航空股。

市場 降息 科技股

