三大因素 推升導線架價格

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體封裝關鍵材料導線架再掀漲勢，業界分析，這波導線架報價調升，是由「原物料成本飆升、下游需求復甦、供應鏈結構調整」等三大關鍵要素同步推動。

業界說明，導線架屬於高金屬用量封裝材料，主要原料包括銅合金，並依應用不同搭配金、銀等鍍層。近期金、銀、銅價格齊步走揚，金價一度逼近每盎司5,000美元，銀價站上百美元關卡，銅價亦維持在每公噸1.3萬美元以上高檔水準，明顯墊高導線架廠商的製造成本。

其次，下游需求復甦與結構轉變，為漲價提供更強的支撐。業界分析，隨著AI伺服器、高效能運算與電動車相關應用成長，功率元件、電源管理晶片與高階封裝需求同步升溫，特別是AI資料中心導入高壓直流電（HVDC）與高功率密度設計後，晶片對導線架在導電性、散熱與可靠度上的要求明顯提高，用量與單價同步提升。

第三是供應鏈調整與產能結構變化，強化導線架廠定價能力。

穩懋打入 Google TPU 鏈 切入雲端服務供應商自研晶片 AI 大商機

業界傳出，砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）打入Google張量處理器（TPU）供應鏈，主要透過拿下美系大廠Lumentum...

外資預期產品報價續揚 載板三雄目標價調高 重申「買進」評等

外資滙豐證券於最新報告中指出，由於T-glass供應短缺以及強勁的AI與記憶體需求，2026年載板報價有望持續上漲，預估...

大盤長線偏多 短線嚴控風險

2026年開年來，全球資本市場在「川普新經濟學」與「AI實質需求」雙引擎帶動下，風險偏好回升。台股受台積電法說釋出優於預...

安勤衝刺智慧醫療

工業電腦廠安勤（3479）去年營收創新高，今年醫療、工業、零售及其他業務持續看增，整體營運樂觀，公司看好2026年營收將...

精誠三引擎 熱轉營運

資訊服務商精誠（6214）去年營收創新高，展望2026年，精誠表示，持續聚焦AI平台落地及規模化應用，伴隨深化雲端、資安...

長廣需求旺 今年樂觀

長廣（7795）指出，隨全球AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求加速成長，長廣站穩半導體封裝設備關鍵供應鏈，未來將更...

