快訊

毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女雙手被綁口塞襪 男辯「她中邪了」

國軍設聯合火力協調中心 傳台美已實施多次聯合幕僚作業

民怨四起！改裝車深夜炸街 新北警抓人也抄幕後車行

偉詮電挑戰績增雙位數

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠偉詮電（2436）去年業績達歷史次高水準，隨著旗下散熱風扇達驅動IC等伺服器應用動能續強，持續搭上AI趨勢列車，法人看好，偉詮電2026年營收看增雙位數百分比，有望挑戰新高。

偉詮電去年合併營收為35.68億元，年增15.3％，僅次於2021年，且差距不到1％。該公司去年前三季每股純益為1.45元。

目前散熱風扇馬達驅動IC應用與USB PC晶片是偉詮電自有業務發展主力，為其雙成長主軸，以去年前三季來說，有27％業績來自於伺服器應用貢獻，且年增率超過五成；另外，筆電與遊戲機應用的USB PD控制IC業務占23％，筆電應用更居市場領先位置。法人估計，偉詮電併購陞達科後，整體實力更為增強，由於具備完整的氣冷與液冷散熱方案，其風扇馬達驅動IC的伺服器應用發展，今年有機會更好，相關業績比重有望更上層樓、達三成以上，是整體業績最大成長動力來源。

由於2021年的業績歷史高點近在眼前，加上散熱風扇馬達驅動IC產品線持續帶頭衝，法人看好，只要外在環境沒有太大動盪變化，偉詮電今年業績有望改寫新紀錄。

偉詮電 伺服器

延伸閱讀

2026年債市投資心法 - 全球布局+動態調整

NBA／唐西奇換字母哥？資深媒體提出湖人「直接梭哈」方案

傳陸將開放H200晶片 台積ADR勁揚…漲2.3%

陸造車新勢力 「去輝達化」加速

相關新聞

穩懋打入 Google TPU 鏈 切入雲端服務供應商自研晶片 AI 大商機

業界傳出，砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）打入Google張量處理器（TPU）供應鏈，主要透過拿下美系大廠Lumentum...

外資預期產品報價續揚 載板三雄目標價調高 重申「買進」評等

外資滙豐證券於最新報告中指出，由於T-glass供應短缺以及強勁的AI與記憶體需求，2026年載板報價有望持續上漲，預估...

大盤長線偏多 短線嚴控風險

2026年開年來，全球資本市場在「川普新經濟學」與「AI實質需求」雙引擎帶動下，風險偏好回升。台股受台積電法說釋出優於預...

安勤衝刺智慧醫療

工業電腦廠安勤（3479）去年營收創新高，今年醫療、工業、零售及其他業務持續看增，整體營運樂觀，公司看好2026年營收將...

精誠三引擎 熱轉營運

資訊服務商精誠（6214）去年營收創新高，展望2026年，精誠表示，持續聚焦AI平台落地及規模化應用，伴隨深化雲端、資安...

長廣需求旺 今年樂觀

長廣（7795）指出，隨全球AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求加速成長，長廣站穩半導體封裝設備關鍵供應鏈，未來將更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。