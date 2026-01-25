偉詮電挑戰績增雙位數

IC設計廠偉詮電（2436）去年業績達歷史次高水準，隨著旗下散熱風扇馬達驅動IC等伺服器應用動能續強，持續搭上AI趨勢列車，法人看好，偉詮電2026年營收看增雙位數百分比，有望挑戰新高。

偉詮電去年合併營收為35.68億元，年增15.3％，僅次於2021年，且差距不到1％。該公司去年前三季每股純益為1.45元。

目前散熱風扇馬達驅動IC應用與USB PC晶片是偉詮電自有業務發展主力，為其雙成長主軸，以去年前三季來說，有27％業績來自於伺服器應用貢獻，且年增率超過五成；另外，筆電與遊戲機應用的USB PD控制IC業務占23％，筆電應用更居市場領先位置。法人估計，偉詮電併購陞達科後，整體實力更為增強，由於具備完整的氣冷與液冷散熱方案，其風扇馬達驅動IC的伺服器應用發展，今年有機會更好，相關業績比重有望更上層樓、達三成以上，是整體業績最大成長動力來源。

由於2021年的業績歷史高點近在眼前，加上散熱風扇馬達驅動IC產品線持續帶頭衝，法人看好，只要外在環境沒有太大動盪變化，偉詮電今年業績有望改寫新紀錄。