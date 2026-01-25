事欣科大咬 SpaceX 商機 衛星通訊業務表現強勁

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
事欣科董事長廖文嘉。聯合報系資料照
特斯拉執行長馬斯克旗下低軌衛星龍頭SpaceX近期低調組團訪台鏈，掀起熱潮，工業電腦廠事欣科（4916）也是SpaceX重要供應鏈，其衛星通訊業務表現強勁。隨著SpaceX啟動股票初次上市計畫（IPO）並積極擴大對台灣協力廠釋單，事欣科營運同步喊衝。

事欣科多年來為SpaceX的低軌衛星「星鏈計畫（Starlink）」供應鏈成員，主要供貨用於衛星通訊領域的PCB、PCBA、機電整合及系統組裝等，為其航太衛星業績來源之一。此外，事欣科亦有一家美系客戶透過SpaceX發射衛星上太空，推升事欣科大咬衛星商機，相關業務強強滾。

事欣科衛星業務火熱之際，其軍工國防、智慧零售業務也持續升溫，推升整體營運熱轉。去年美國掀起新一波關稅大戰，事欣科因在工業電腦產業中，北美製造布局最為完整，拿下不少轉單。

事欣科2025年營收36.05億元，攀上六年來高點，成長動能來自國防軍工、衛星航太及博弈等業務同步成長。展望後市，法人預估，事欣科今年國防軍工、航太衛星業務皆看增，至於近年工業電腦廠商皆布局的邊緣AI市場，事欣科在智慧零售領域中亦有斬獲，將成為今年增長動能之一。

法人分析，事欣科美國子公司延續過去在美國長期經營國防軍工、航太衛星領域的成績，去年起再受惠國際科技產業的變化與地緣政治的發展，相關業務都有長足的進展，除了美國國防部的超級士兵穿戴裝置以及波音無人機大單為市場所熟知之外，衛星通訊業務也一直都是貢獻的一環，去年第4季出貨更是顯著放量，業績動能大增。

事欣科美國本土及墨西哥廠區皆取得ITAR（國際武器貿易條例）認證，能掌握美國持續成長的國防預算商機，近年美國國防部的超級士兵穿戴裝置長單，事欣科至今穩定出貨中。

事欣科 美國 SpaceX

