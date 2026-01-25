快訊

毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女雙手被綁口塞襪 男辯「她中邪了」

國軍設聯合火力協調中心 傳台美已實施多次聯合幕僚作業

民怨四起！改裝車深夜炸街 新北警抓人也抄幕後車行

中砂業績拚連三年創高 今年營收看增一成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照
中砂董事長林伯全。聯合報系資料照

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）去年業績創新高，今年旗下鑽石碟、再生晶圓等主力產品持續擴產，法人看好新產能效益帶動下，中砂2026年業績持續看增一成，挑戰連續三年營收改寫新猷。

中砂到去年12月為止，單月業績已連兩個月攀峰，並帶動去年第4季營收同步站上歷史新高，去年合併營收為81.49億元，年增16.1％，連兩年改寫新紀錄，首度飛越80億元大關。

中砂目前有鑽石碟、晶圓再生、傳統砂輪等三大業務，其中前兩者是主要的業績增溫引擎，持續受惠於台系大客戶擴充先進製程產能。其中，鑽石碟是中砂獲利主力項目，大客戶的3奈米與5奈米製程應用對其挹注甚多，在日前客戶端2奈米製程進入量產後，該公司也可望持續受益。

中砂去年底前鑽石碟出貨約接近每月5萬顆，日前釋出最新規畫，今年將持續新增鑽石碟產能至少達每月6萬顆。

同時，中砂也新增美系整合元件廠（IDM）客戶，從去年第3季起成功導入其最先進製程，並開始貢獻營收，去年第4季起也陸續送樣該客戶的成熟製程，預期相關出貨將逐季增加。

法人樂觀預估，中砂在國內外客戶的訂單加持下，今年鑽石碟業績增幅有機會上看三成。

晶圓再生業務方面，中砂既有12吋再生晶圓月產能已達33萬片，並持續滿載，規劃今年第3季月產能增至40萬片能，以滿足客戶端先進製程的需求。

同時，其高階產品的比重估計將持續提升。法人認為，這兩項動能都有機會帶動中砂今年再生晶圓業績增長。

中砂 晶圓 營收

延伸閱讀

力積電（6770）有夢最美？阮慕驊二選一秒選聯電（2303）：這檔才有基本面

中砂、亞翔 權證四檔有看頭

超級台積電3.0 二奈米與A16製程大發神威

加大投資台積電變美積電？經濟部：2036年時台灣先進製程占比仍有80%

相關新聞

穩懋打入 Google TPU 鏈 切入雲端服務供應商自研晶片 AI 大商機

業界傳出，砷化鎵代工龍頭穩懋（3105）打入Google張量處理器（TPU）供應鏈，主要透過拿下美系大廠Lumentum...

外資預期產品報價續揚 載板三雄目標價調高 重申「買進」評等

外資滙豐證券於最新報告中指出，由於T-glass供應短缺以及強勁的AI與記憶體需求，2026年載板報價有望持續上漲，預估...

大盤長線偏多 短線嚴控風險

2026年開年來，全球資本市場在「川普新經濟學」與「AI實質需求」雙引擎帶動下，風險偏好回升。台股受台積電法說釋出優於預...

安勤衝刺智慧醫療

工業電腦廠安勤（3479）去年營收創新高，今年醫療、工業、零售及其他業務持續看增，整體營運樂觀，公司看好2026年營收將...

精誠三引擎 熱轉營運

資訊服務商精誠（6214）去年營收創新高，展望2026年，精誠表示，持續聚焦AI平台落地及規模化應用，伴隨深化雲端、資安...

長廣需求旺 今年樂觀

長廣（7795）指出，隨全球AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求加速成長，長廣站穩半導體封裝設備關鍵供應鏈，未來將更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。